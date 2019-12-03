達邦蛋白大陸漳州廠計畫明年擴產線 產能邁向3,600噸

2019-12-03 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



農業科技概念股達邦蛋白（6578）在美中貿易戰匯率影響及爆發非洲豬瘟疫情雙重衝擊下，今年度營收及獲利仍維持成長。

公司表示，新建的中國大陸漳州廠第一條線已於今年10月開始投產，產能可1,200噸，預計明年擴建第二及第三條，屆時產能邁向3,600噸，相當於台灣廠產能，成為公司未來部署的重心。

達邦蛋白表示，今年雖受中美貿易易戰及中國、越南、菲律賓等國爆發非洲豬瘟疫情影響，然而營收及獲利卻能大幅成長，主要因公司與越南大型飼料廠合作，長期且穩定的合作沒有客戶流失的問題，且因達邦產品有提升免疫效果，末端豬場客戶表示受到的影響不到十分之一，反而提昇客戶黏著度。

達邦蛋白前三季合併稅後盈餘2456.2萬元，年增率42.24%，每股稅後純益（EPS） 0.84元。

達邦蛋白新建的中國大陸漳州廠已開始投產，明年並將持續拓展產線。公司表示，中國大陸是全球最大養殖業地區，近來為了解決禽畜排泄問題，推動「減廢」的環保永續農業發展政策，並且對台灣技術、設備整廠輸出，非常有興趣，提供發展的商機，已經與當地大廠福建三本肥料公司簽訂合作契約，合作開發有機肥。

達邦蛋白表示，如何將農業廢棄物資源化再利用，轉化成為生物有機肥，達到永續農業，已是各國努力的目標。以台灣為例，每年農業廢棄物約 462 萬噸，以生物性為主約占90.8%左右，因而提出十年內逐步達到化學農藥減半的政策。牲畜飼養廢棄物嚴重污染環境，將促使有機肥料市場蓬勃發展。