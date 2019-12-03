中火生煤 苗栗縣環保局憂大型工廠仿效恐管制困難
台中市長盧秀燕今邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣 及嘉義市等中部縣市首長開空汙治理會報，請中央正視地方聲音，要求減少中火生煤發電量。苗栗縣環保局長陳華盛說，希望中火生煤使用能按制度，不然大型汙染工廠也可能仿效，每個都希望增加10％，恐造成後續管制困難。
苗栗縣環保局長陳華盛說，苗栗縣位在中火的北邊，當夏季吹西南風時，因大環境風場關係，會將汙染物帶到苗栗，對苗栗的空氣品質有一定衝擊。希望生煤使用能按照制度不要超過，不然大型汙染工廠，也可能仿效，每個人都希望增加10％，會造成後續管制困難。
苗栗縣環保局指出，苗縣積極配合環保署政策，推動空氣汙染管制，降低空氣汙染物濃度，改善空氣品質，例如，輔導大型固定汙染源使用天然氣等潔淨燃料及空氣汙染防制設備優化，輔導老舊二行程機車及柴油車汰換，運用無人機、空氣品質感測器等多項科技監控設備，監控營建工地及露天燃燒等汙染。
環保局指出，今年度透過苗栗農改場新研發改良液態益菌肥，輔導農民使用新式農業廢棄物處理技術，降低露天燃燒，截至目前為止，苗栗縣空氣品質良好比例（AQI<50）達近50%，是近6年來最好的一年，苗栗縣積極改善空氣品質的努力與決心。
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