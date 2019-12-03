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反空汙打群架 昔林佳龍提建議、今盧秀燕直接嗆中央

2019-12-03 11:00聯合報 本報記者洪敬浤

台中市長盧秀燕今天召集七縣市首長空汙治理會報，除中彰投苗外，加入新竹縣、雲林縣與嘉義市，升級版中台區塊齊聲向中央「嗆聲」。前市長林佳龍反空汙也打群架，曾召集中彰投苗與雲林縣、嘉義縣、嘉義市簽署宣言，不過林佳龍開的是「空品治理會報」，向中央提建議改善空汙。

中台灣空汙問題是執政首長的燙手山芋，不論藍綠首長都得嚴肅面對，不過林佳龍當市長任內與中央同屬民進黨，多著重在提出改善措施、向中央提建議，甚少向中央嗆聲，但因為地方、中央都是綠營執政，對中火管制的溝通比較順暢。

中台灣106年12月18日曾舉辦反空汙大遊行，因為隔年是市長選舉年，當時的市長林佳龍審慎因應，遊行落幕後2天，就召開中台灣7縣市空品治理聯繫會報，請來嘉義縣長張花冠、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲與苗栗、彰化、南投代表簽署共同宣言。

當時綠色執政的首長多親自出席，藍營執政的苗栗、南投派代表到場；7縣市首長共同簽署的宣言也相當理性，建議加速綠能發電、訂定鍋爐加嚴排放標準、健全中台灣捷運、大眾運輸路網。

這些提議後來由林佳龍在行政院會上，向中央提出建議；其中比較有火藥味的，就是要求中央提高個污染物空汙費率，將地方分配的固定汙染空污費由60%提高到80%。

盧秀燕今年4月也擴大中台灣區域治理平台，除中彰投苗4縣市外，擴大納入雲林縣、嘉義市、新竹縣，全部都是藍營執政縣市，與中央綠色執政壁壘分明；盧秀燕的7縣市平台成立時， 7首長都親自出席，宣言也充滿火藥味，向中央嗆聲要「關掉中火」。

盧秀燕事後未向林佳龍，在行政院會上提建議，反而隔空嗆聲。盧秀燕強調，7縣市人口多達690萬人， 佔全國1/3，中台灣合作是「玩真的」，團結合作力量大，要一起對抗空汙。

中台灣反空汙打群架！台中市前市長林佳龍2年前曾召開中台灣空品治理會報，中、彰、投...
中台灣反空汙打群架！台中市前市長林佳龍2年前曾召開中台灣空品治理會報，中、彰、投、苗、雲、嘉、嘉首長出席，向中央提空汙治理建議。圖／台中市新聞局提供
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中台灣反空汙打群架！台中市長盧秀燕今年4月擴大中彰投苗區域平台，加入新竹縣、雲林...
中台灣反空汙打群架！台中市長盧秀燕今年4月擴大中彰投苗區域平台，加入新竹縣、雲林縣與嘉義市，當時簽署共同宣言，向中央嗆聲反空汙；今再度召開7縣市首長空汙會報，直接向中央開砲。圖／台中市新聞局提供
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空汙林佳龍盧秀燕

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