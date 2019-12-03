小家電為尾牙推薦重頭戲 廚房及清潔家電頗受歡迎

2019-12-03 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



家電業是尾牙重要產品提供者，台灣松下推薦商品有蒸氣烘烤爐、美式咖啡機、國際電壓吹風機等。尤以現代人忙碌，要短時間做出滿足全家喜好的料理，推出Panasonic大容量蒸氣烘烤爐，一爐包辦蒸、烤、煎、炸、烘，多種料理靠這爐就OK，還有多樣料理模式供選擇。

聲寶指出，小家電為尾牙推薦的重頭戲，推薦商品以廚房家電、季節性商品為主，廚房家電如烤箱、電鍋、電子鍋、電火鍋、電磁爐等，季節商品如電暖器、除濕機、空氣清淨機，都是尾牙常見的熱銷商品。

今年底聲寶發表榮獲2020年台灣精品獎肯定的玻璃鏡面美型的「ARKDAN清淨除濕機」，主推三年到府服務及擁有20公升高效除濕力，適合台灣空汙、高溼的環境，也是尾牙檔期熱銷的主力。

禾聯碩表示，尾牙旺季中，家電類商品向來都是熱銷的商品，今年祭出多項商品優惠，像是搭載水箱的掃地機器人，不到五千元即可入手；功能及外觀兼備、極具設計美感的陶瓷式電暖器，採用三秒即熱PTC陶瓷加熱體，設計感的外型，擺在家中就能帶來好心情，只要1,990元就可以帶回滿滿的溫暖。