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foodpanda外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

小家電為尾牙推薦重頭戲 廚房及清潔家電頗受歡迎

2019-12-03 10:17經濟日報 記者張義宮／即時報導

家電業是尾牙重要產品提供者，台灣松下推薦商品有蒸氣烘烤爐、美式咖啡機、國際電壓吹風機等。尤以現代人忙碌，要短時間做出滿足全家喜好的料理，推出Panasonic大容量蒸氣烘烤爐，一爐包辦蒸、烤、煎、炸、烘，多種料理靠這爐就OK，還有多樣料理模式供選擇。

聲寶指出，小家電為尾牙推薦的重頭戲，推薦商品以廚房家電、季節性商品為主，廚房家電如烤箱、電鍋、電子鍋、電火鍋、電磁爐等，季節商品如電暖器、除濕機、空氣清淨機，都是尾牙常見的熱銷商品。

今年底聲寶發表榮獲2020年台灣精品獎肯定的玻璃鏡面美型的「ARKDAN清淨除濕機」，主推三年到府服務及擁有20公升高效除濕力，適合台灣空汙、高溼的環境，也是尾牙檔期熱銷的主力。

禾聯碩表示，尾牙旺季中，家電類商品向來都是熱銷的商品，今年祭出多項商品優惠，像是搭載水箱的掃地機器人，不到五千元即可入手；功能及外觀兼備、極具設計美感的陶瓷式電暖器，採用三秒即熱PTC陶瓷加熱體，設計感的外型，擺在家中就能帶來好心情，只要1,990元就可以帶回滿滿的溫暖。

廚房家電也是實用性高的熱門選項，禾聯碩強調，微電腦球形厚釜壓力鍋，基本煮飯功能外，只要一個按鍵就能燉出一鍋好湯，五公升的大容量也能滿足全家人的胃，尾牙檔期下殺只要2,480元；還有全新產品電子式不沾氣炸鍋，控溫更精準，讓食材呈現最佳狀態。

小家電為尾牙推薦重頭戲，廚房及清潔家電頗受歡迎。圖／台灣松下提供
小家電為尾牙推薦重頭戲，廚房及清潔家電頗受歡迎。圖／台灣松下提供
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家電尾牙禾聯碩

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