LG送希望到偏鄉 孟耿如擔任希望導師

2019-12-03 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，聚焦偏鄉關懷，透過多元且深度的公益計畫，舉凡與喜憨兒基金會合作的「送希望到偏鄉」、不斷擴展關懷對象的「一日志工活動」及攜手大學生合作的「希望起飛」等活動，由內而外推動各項企業公益計畫。

其中，「希望起飛」今年邁入第五年，以結合才藝發展、潛能探索的創意提案，選出優秀的大學生團隊，於暑假走入偏鄉，陪伴孩童探索未來可能。2019年持續深耕偏鄉關懷，除了號召近300位大學生參與，服務超過500名偏鄉孩童，更是首度跨海傳愛，陪伴金門、澎湖離島偏鄉的小朋友度過一個繽紛、有趣的暑假。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，LG秉持在地關懷的初衷，持續耕耘偏鄉關懷，希望能透過LG希望起飛持續傳遞溫暖，開拓孩童眼界、發掘自我潛能，陪伴更多的偏鄉小朋友成長。LG非常鼓勵並支持員工參與公益活動，也期許由企業的在地關懷，來影響更多人投入偏鄉關懷與公益的行列。

2019耶誕前夕，LG特別打造暖心希望畫展，邀請到今年度的最佳創意希望團隊台南應用科技大學「視覺傳達設計系學會」團隊，和他們服務的台南中洲國小，前來共度溫馨佳節。希望導師孟耿如也現身希望畫展中，分享親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，期許畫作能乘載勇氣與祝福，陪伴孩子快樂無畏地追尋自己的夢想。

台南應用科技大學視覺傳達設計系學會今年在規劃上，將所學的設計、藝術、色彩技能融入整體課程設計，利用故事情境及幾何圖形串聯，鼓勵小朋友透過藝術來表達自己，讓台南中洲國小孩童在活動期間擴展新的視野及新的世界觀。「我好像進到了另一個世界，大哥哥大姊姊教了我們好多顏色跟圖案，原來這個世界這麼大！我想要多出去看看。」中洲國小孩子興奮的說。

台南中洲國小教導主任吳主任表示，除了一些家境相對好的學生以外，學校裡的孩子大部分是第一次來到台北，第一次坐高鐵，希望能讓他們看看不同的城市，也讓他們對世界有更繽紛的想像，我希望他們擁有更多的力量成長為自己夢想中的樣子。

中洲國小的孩童也帶來饒富童趣的自畫像與希望導師分享，讓孟耿如在孩子天馬行空的畫作中猜謎。爾後希望導師孟耿如邀請小朋友一同將「ARU’s Dream」重新上色，孩子們在舞台上個個化身為小小畢卡索，繽紛奔放的色彩及想像展現出偏鄉孩童們對藝術的無限可能。會後希望導師帶領偏鄉孩童登上台北101，實現小朋友們的耶誕心願，為今年希望起飛譜上完美休止符。

孟耿如表示，每個孩子心中都會有個夢想，如果他們能看到更大更廣的世界，就能讓這個夢想擁有更繽紛的想像，我們就是幫助他們打開世界的力量，希望大家都能更關注偏鄉，一起努力傳愛讓我們土地的孩子能更茁壯。