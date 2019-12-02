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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

貿協前進中東心臟 開拓沙烏地新商機

2019-12-02 20:45經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

中東最大經濟體沙烏地阿拉伯正全速推動「願景2030」的各項國家建設計畫，沙國營石油公司Aramco也即將推動公開上市IPO以支持沙國未來的建設，外貿協會黃志芳董事長於12月1日率團抵沙烏地，展開五天的訪問。

預定將拜訪沙烏地重要商工協會、沙國大企業及規劃未來經濟建設的大學及科研機構。黃志芳首站抵吉達，當晚立即與麥加商工會簽署合作備忘錄，雙方就未來產業合作及協助中小企業發展深入交流。

麥加商工總會為沙烏地四大商會之一，且為歷史第二悠久之商工團體，會員人數達4.5萬人。加上麥加為回教聖城，更使麥加商工會在沙烏地工商界享有相當高的聲望。

近年來沙國亟思擺脫對石油經濟之依賴，推出「願景2030」積極規劃發展產業，麥加商工會主席Mr. Hisham Muhammad Kaaki向黃志芳表示，久聞台灣各項優勢產業，如資通訊產業以及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等等，同時為了能與台灣長期持續交流，麥加商工會當場與外貿協會簽署合作備忘錄，並表示已規畫明年上半年組團赴台參訪，以深化雙方的合作關係。

黃志芳除介紹台灣各項產業優勢外，並表示明年貿協也將規劃相關台沙產業合作及貿易推廣活動，積極拓展沙國市場，台沙產業交流與合作即將加速前進。

Hisham主席表示，每年都有大量朝聖者湧至麥加，目前一年約900萬人，沙國規劃在2030年達到3000萬人之目標，除麥加省本身的建設發展，這些朝聖者帶來大量商機，從宗教紀念飾品到各類ICT產品都有相當大的消費量。這也促使麥加商工會尋覓較高品質之供應商，因此對於台沙產業交流寄以厚望。

外貿協會董事長黃志芳與麥加商工會主席Mr. Hisham Muhammad Ka...
外貿協會董事長黃志芳與麥加商工會主席Mr. Hisham Muhammad Kaaki簽署合作備忘錄。圖/外貿協會提供
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