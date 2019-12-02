信義兒福B1-2基地 首度招商宣告流標

2019-12-02 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



國家住宅及都市更新中心推出信義兒福B1-1、B1-2兩塊基地招商案，其中B1-2今（2）日截止收件，不過截至今日，國家住都中心仍未收到任何業者投標，首度招標未如預期順利，宣告流標。

國家住都中心執行長張溫德受訪時表示，會再檢討此案招商條件，預計明年農曆年後再捲土重來，「對此案仍有信心。」他並強調，信義兒福基地都更不會為招商而招商，而是希望樹立都更典範，國家住都中心會繼續努力。

國家住都中心今年10月公告招商信義兒福B1-1、B1-2兩塊基地，其中B1-2在今日截止收件，可惜並未有廠商投標。國家住都中心表示，將綜整意見後重新公告招商，歡迎業者把握商機。

分析原因，由於B1-2基地是採設定地上權方式招商，張溫德表示，近期台北市「吸睛」的地上權案量較多，例如台北市政府推出的信義行政中心、國產署的松江南京出口基地，明年還有世貿三館等指標案，市場選擇較多，可能是流標原因之一。

此外此案雖可興建住宅，然而近年地上權住宅未必受市場青睞，也可能是原因之一。

不過張溫德表示，此案緊鄰信義計畫區，仍具有區位優勢，且是近期少數可興建住宅的招商案，對此案仍有信心，國家住都中心將重新檢討招商條件及定位後重新公告，預計將在農曆春節後，也歡迎業界提供建議。

信義兒福B1-2基地位於忠孝東路五段275巷以東、虎林街120巷以南、松信路以西所圍之街廓，基地面積2,717平方公尺，採設定地上權方式辦理招商。