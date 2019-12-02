LG 年度公益活動帶領孩童鼓動夢想翅膀

2019-12-02 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，聚焦偏鄉關懷，透過多元且深度的公益計畫，舉凡與喜憨兒基金會合作的「送希望到偏鄉」、不斷擴展關懷對象的「一日志工活動」及攜手大學生合作的「希望起飛」等活動，由內而外推動各項企業公益計畫。

其中「希望起飛」在今年邁入第五年，以結合才藝發展、潛能探索的創意提案，選出優秀的大學生團隊，於暑假走入偏鄉，陪伴孩童探索未來可能。2019年持續深耕偏鄉關懷，除了號召近300位大學生參與，服務超過500名偏鄉孩童，更是首度跨海傳愛，陪伴金門、澎湖離島偏鄉的小朋友度過一個繽紛、有趣的暑假。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，秉持在地關懷的初衷，持續耕耘偏鄉關懷，希望能透過LG希望起飛持續傳遞溫暖，開拓孩童眼界、發掘自我潛能，陪伴更多的偏鄉小朋友成長。LG非常鼓勵並支持員工參與公益活動，也期許由企業的在地關懷，來影響更多人投入偏鄉關懷與公益的行列。

2019耶誕前夕，LG特別打造了暖心希望畫展，邀請到今年度的最佳創意希望團隊 - 台南應用科技大學「視覺傳達設計系學會」團隊，和他們服務的台南中洲國小，前來共度溫馨佳節。

希望導師孟耿如也現身希望畫展中，分享親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，期許畫作能乘載勇氣與祝福，陪伴孩子快樂無畏地追尋自己的夢想；中洲國小的孩童也帶來了饒富童趣的自畫像與希望導師分享，讓孟耿如在孩子天馬行空的畫作中猜謎。

爾後希望導師孟耿如邀請小朋友一同將「ARU’s Dream」重新上色，孩子們在舞台上個個化身為小小畢卡索，繽紛奔放的色彩及想像展現出偏鄉孩童們對藝術的無限可能。會後希望導師帶領偏鄉孩童登上台北101，實現小朋友們的耶誕心願，也為今年的希望起飛活動譜上完美的休止符。