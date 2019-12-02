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新竹SOGO周年慶報喜 首四日創下逾8億營收

2019-12-02 17:32經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

大新竹地區消費力實在驚人！新竹SOGO周年慶壓軸登場，首四日業績開紅盤，單店四天創下逾8億營收，業者指出，超過170家新竹地區獨家品牌、及近30%高回饋率促銷相互帶動，加上年底婚嫁成家需求與天氣轉冷禦寒商品熱銷，帶動首四日業績交出年增10%佳績，創千萬元業績的專櫃超過10家。

新竹SOGO自開幕以來一直致力於品牌與市場區隔化特色經營，開幕八年來年年改裝，持續引進最新、最流行品牌，商品力獨霸大新竹地區，新竹SOGO店長陳秋芬表示，館內品牌超過4成是大新竹地區獨家，高達176家，看好新竹地區高出生率及家庭平均收入高，新竹SOGO今年斥資上千萬改造童裝、家電家用及紳士休閒區，異動品牌超過120家，今年週年慶各業種均有二位數以上成長。

新進獨家品牌像是林心如代言的荷蘭頂級汽座、嬰童推車NUNA、澳洲著名天然植萃身體與秀髮護理品牌「Aesop」、獲得英國王室認證的橡膠雨靴百年品牌「HUNTER」、台灣新銳設計師領頭羊「DLEET李倍」同名服裝品牌、日本百年品牌「東客麵包」及令人食指大動的「Krispy Kreme」甜甜圈…等等，週年慶期間均有不俗表現。

新竹地區高家庭平均收入反應在休閒育樂舒壓類商品的銷售，如：喬山專業型跑步機、OSIM按摩椅及YAMAHA自動演奏鋼琴；年底結婚潮加上新竹地區居民自有住宅率高居全台第一，帶動大家電、西服、珠寶等婚嫁成家商品銷售。

業者表示，今年出現不少年輕家庭客成套購買大型家電為入新居做準備。加上因政府推動節能家電汰舊換新補助及貨物稅減徵退還方案，最高可省5,000元，四天下來冰箱、洗衣機已熱銷超過200台以上。婚戒、對戒也售出超過200組、少紳西服則有二成以上成長。此外，天氣轉冷帶動長靴、大衣、被胎類等禦寒商品熱銷。

今年新竹SOGO來店禮特別嚴選兼具質感與實用性品項，業者與三大日系品牌SNIDEL、Samantha Thavasa、達洋貓聯名推出七項必搶收集好禮，12日2日「精緻風格烤缽」及12月4日的「達洋貓珪藻土吸水墊」預料將造成熱搶。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，呼應8周年慶，祭出百貨服飾滿六仟送八百、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY單筆支付六仟再送1,400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30%，活動只到12月9日，今年新竹在1樓中央路廣場打造大型的「冰雪奇緣II」冰紛聖誔裝置，與商場的巨型聖誕樹互相輝映，為新竹點亮聖誕歡愉氣氛，歡迎民眾朝聖打卡。

新竹SOGO周年慶來店禮特別嚴選兼具質感與實用性品項，4日登場的「達洋貓珪藻土吸...
新竹SOGO周年慶來店禮特別嚴選兼具質感與實用性品項，4日登場的「達洋貓珪藻土吸水墊」預料將造成熱搶。業者／提供
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新竹SOGO周年慶壓軸登場，首四日業績開紅盤，單店四天創下逾8億營收，交出年增1...
新竹SOGO周年慶壓軸登場，首四日業績開紅盤，單店四天創下逾8億營收，交出年增10%佳績，創千萬元業績的專櫃超過10家。業者／提供
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