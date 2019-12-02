交屋潮帶動 11月移轉棟數桃園年增近三成最猛

2019-12-02 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



各直轄市地政局公布今年11月最新建物買賣移轉棟數表現，分別是台北市2396棟，月減2.76%，年增10.67%；新北市5052棟，月減9.4%，年增1.77％；桃園市3925棟，月增4.19%，年增28.86%；台中市3383 棟，月減25.86%，年減8.96%；台南市1829棟，月減12.45%，年增6.34%；高雄市3110棟，月增0.71%，年增7.95%。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，11月移轉棟數桃園市、高雄市部分地段的交屋潮仍是拉抬量能的主因。

中南部三都11月移轉棟數以台中表現最差，總量為3383棟，年、月減幅為8.96%、25.86%。陳炳辰說明，主要在於熱區北屯、西屯、南屯量能一致弱化，其中南屯區為330棟，月減幅62.2%，年減幅也達兩成，加上外圍親民區塊太平、大里也沒有貢獻太多交易量，顯然投資、自住買盤均縮手觀望，回歸台中市最基本盤3,000餘棟。

陳炳辰說，雙北市在房價偏高下，投資、自住買盤眼看明年1月政經局勢將明朗，不急於進場，又無大量體交屋潮支撐，表現平淡。而台南市雖也呈現頹勢，但由於交易體小，以1829棟的移轉棟數來看，維持在合理區域量能。高雄市在鳳山、三民、左營、鼓山等熱區加溫，加上小港郊區交屋潮爆量，都彌補如楠梓區走弱的量能，整體年、月增幅均見微增。