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台大醫院新竹生醫園區分院 12／17正式營運

2019-12-02 17:28經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

地方企盼多時的台大醫院新竹生醫園區分院，新竹縣政府已核發開業執照，將於12月16日下午2點舉行開幕典禮、17日正式營運。

新竹生醫園區分院院長余忠仁、副院長袁瑞晃、台大醫院竹東分院院長詹鼎正等人，今（2）日下午拜會縣長楊文科，說明新竹生醫園區分院的最新進度，楊文科肯定台大新竹生醫園區醫院開幕，對新竹縣醫療提昇是重要的里程碑。

余忠仁表示，國立台灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院初期的診察科別，包括內科，外科，婦產科，兒科，麻醉科，骨科，神經科，共7科。並開設急性一般床20床，門診診療間16間。

目前新竹生醫醫院也提出擴增規模的申請，將增加22床急性一般床、血液透析8床及放射科，新竹縣政府衛生局將於12月3日依據醫療機構設置標準審核，若符合規定，可望於16日開幕時同步啟用。

楊文科關心急診何時開放？余忠仁表示，因為部分精密儀器設備尚未完成驗收以及人員調度配置等相關問題，預估到109年2月再擴大服務項目並提供急診服務。

余忠仁說明新竹生醫醫院特色，將針對腫瘤、心血管、神精醫學、生殖醫學及重症醫學，提供台大醫療中心級的服務。預計明年第2季提供複合式手術室，由縣民可信賴的醫師，進行困難度高的手術。

余忠仁並表示，明年底可望開250床住院醫療服務，希望在112年第2期大樓啟用後，衛福部許可的728病床全開（500床一般病床、228床特殊病床）。

台大醫院新竹生醫園區分院取得開業執照， 將於12月16日開幕、17日正式營運。竹...
台大醫院新竹生醫園區分院取得開業執照， 將於12月16日開幕、17日正式營運。竹縣府／提供
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新竹生醫園區分院院長余忠仁（左二）、副院長袁瑞晃（右二）、台大醫院竹東分院院長詹...
新竹生醫園區分院院長余忠仁（左二）、副院長袁瑞晃（右二）、台大醫院竹東分院院長詹鼎正（左一）兩人，2日拜會縣長楊文科（中），說明新竹生醫園區分院的最新進度。竹縣府／提供
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台大醫院手術

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