《我們與惡的距離》名列今年十大台劇榜榜首

2019-12-02 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



Yahoo奇摩今（2）日表示，2019年娛樂圈發展高潮迭起，不僅被網友喻為「台劇爆發年」，也被喻為「童話破滅年」！今年收視、話題俱佳的台劇大爆發，《我們與惡的距離》繼金鐘成為大贏家後再度奪冠，名列2019十大台劇榜榜首，三大靈異台劇《魂囚西門》、《靈異街11號》、《通靈少女2》亦攻上榜單，結合燒腦、懸疑、靈異正合台灣觀眾胃口！

今年最熱話題還有螢幕夫妻、情侶檔的分手潮，從Yahoo奇摩十大娛樂人物情變榜可發現，有6成分手主因是「小三」，讓網友大喊再也不相信愛情！而韓國夢幻夫妻檔「宋宋夫婦」及「牛奶夫婦」離婚最令網友心碎，攻上榜單第2、8名。

2019年十大台劇榜:1.《我們與惡的距離》- 年度神劇 網友狂二刷。2.《俗女養成記》- 給30歲的自己 共鳴滿分。3. 《我們不能是朋友》- 挑戰尺度 現代愛情觀更新。4. 《天堂的微笑》- 說好不哭 黑馬新劇出線。5. 《魂囚西門》- 老蕭活見鬼 挑戰驚悚諮商。6. 《靈異街11號》- 燒腦懸疑靈異 特殊題材大熱。7. 《通靈少女2》- 夯劇續集回歸 揭曉前季謎團。8. 《罪夢者》- 讓人看不懂？意外評價兩極。9. 《用九柑仔店》- 人情味取勝 懷舊最有感。10. 《最佳利益》- 法律案件背後 律師的角力。