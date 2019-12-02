親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藝人楊丞琳睽違六年 重登台北跨年舞台

2019-12-02 17:17經濟日報 記者楊文琪／即時報導

備受矚目的台北最High新年城－2020跨年晚會，北市觀傳局今（2）日舉行記者會公布所有超強卡司，除了五月天、韓星Super Junior D&E、獅子Lion等藝人外，也邀請到全能天后楊丞琳擔任倒數前藝人及創作才子吳青峰擔任壓軸藝人，而楊丞琳睽違六年後將重登台北跨年舞台。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，今年的台北跨年晚會將打破以往形式，以「台北」做為主軸，呈現「春晨－人情」、「夏午－愛情」、「秋昏－親情」、「冬夜－友情」四大主題，將時間與情感集結，呈現台北生活點滴。現場邀請到知名導演殷振豪，搶先曝光「秋昏-親情」前導VCR，由知名演員高捷擔任主角，翻轉觀眾對高捷平時黑道大哥的凶狠形象，而是演出一個非常關心女兒的慈祥老爸。

身為土生土長的台北人，楊丞琳表示，已經六年沒上過台北跨年舞台，對於今年演出相當興奮期待，更會帶來經典歌曲與大家同歡，並透露說：「一定會讓大家有大合唱的機會！」這次演出更與旅英時尚設計師詹朴Crossover跨界合作，楊丞琳說，之前曾穿過詹朴設計師的作品拍攝MV，相信自己的音樂風格能跟詹朴的設計風格碰撞出一個很棒的結合，希望當天的造型能讓大家耳目一新。

晚會主持人黃子佼及Lulu特別送上金錶與辣椒，希望收視破「錶」及祈求當天能有好天氣，楊丞琳也送上金箔車輪餅，象徵當天的表演精采絕「輪」，第一次主持台北跨年的黃子佼與LuLu為了這次的跨年主持絞盡腦汁準備，也很期待能訪問到Leo王、ØZI、茄子蛋及Youtuber七月半，與新一代的歌手們擦出新的火花，及見到很久不見的老朋友蘇慧倫，相當期待她的復出。

晚會現場也將與遠傳電信合作，使用創新5G技術展示多現場無時差同步演出，打造獨特的節目觀賞體驗，此外，今年跨年活動與KKDAY、雙層觀光巴士合作，自12月7日至12月28日推出「微醺觀巴之旅」台北跨年活動專屬遊程，每周六晚上七點半及八點半兩班次，到台北市政府東大門（松智路側）搭乘微醺雙層觀光巴士，一邊行經台北東區3,000公尺以上的跨年燈海，一邊享受調酒美食，感受不一樣的台北跨年體驗。

「台北最High新年城-2020跨年晚會」將於12月31日晚間6時30分至隔日凌晨1時於華視主頻HD、公共電視首播及Astro TV、DATV海外播出，網路平台將於台北旅遊網FB及愛奇藝獨家播出，廣播平台亦於台北廣播電臺同步播出。更多精彩活動將陸續公布，邀請國內外民眾來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2020，請上台北旅遊網(https://www.travel.taipei)或活動官網查詢。(https://www.newyear2020.taipei)

全能天后楊丞琳睽違六年重登台北跨年舞台，經典歌曲唱High跨年倒數前夕。　圖／北...
全能天后楊丞琳睽違六年重登台北跨年舞台，經典歌曲唱High跨年倒數前夕。　圖／北市觀光傳播局
分享

跨年晚會楊丞琳

相關新聞

鼓勵台灣民眾返台投票 大陸國航、海航再推優惠票價

2019-12-02 15:26

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

醫美固通路 佐登、麗豐積極展店

2019-12-02 14:24

Gogoro上月掛牌1.8萬台 再創新高

2019-12-02 14:24

11月新車掛牌逾4萬台 年增13%

2019-12-02 14:24

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

看好台商回流商機 新光鋼砸36億蓋新倉儲

2019-12-02 12:59

Gogoro陣營電動機車市占達25%新高紀錄

2019-12-02 12:44

台北世貿資訊月 信義計畫區3公有停車場假日漲價

2019-12-02 12:26

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

南市綠能屋頂營運商遴選出爐 溪南地區這家出線

2019-12-02 11:59

網購防詐騙 趨勢科技提出三種「防詐策略」

2019-12-02 11:25

興櫃奇兵拿下首仿藥證 法德藥開啓中國大門

2019-12-02 11:03

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

承業醫董座 獲頒名譽博士

2019-12-01 23:25

承業醫董座...拋磚引玉 回饋社會

2019-12-01 23:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

行銷最錢線／故事品牌法三大溝通力

2019-12-01 22:48

點子農場／「人間差」是門好生意

2019-12-01 22:48

經濟選書／提高開會效率

2019-12-01 22:47

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

2019-12-01 14:24

台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大管理碩士學分班、碩士在職學位學程 招生說明會熱烈報名中

2019-11-28 17:15

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

該怎麼領最有利？搞懂勞保減額年金

2019-12-02 14:37

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

壽險業務大軍出走去哪裡？都到這個地方了

2019-12-02 15:58

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33

台積電供應鏈論壇熱灶 家登鳴炮

2019-12-02 14:25

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

被動元件迎春燕 外資看旺國巨、奇力新

2019-12-02 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top