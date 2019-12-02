藝人楊丞琳睽違六年 重登台北跨年舞台

2019-12-02 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



備受矚目的台北最High新年城－2020跨年晚會，北市觀傳局今（2）日舉行記者會公布所有超強卡司，除了五月天、韓星Super Junior D&E、獅子Lion等藝人外，也邀請到全能天后楊丞琳擔任倒數前藝人及創作才子吳青峰擔任壓軸藝人，而楊丞琳睽違六年後將重登台北跨年舞台。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，今年的台北跨年晚會將打破以往形式，以「台北」做為主軸，呈現「春晨－人情」、「夏午－愛情」、「秋昏－親情」、「冬夜－友情」四大主題，將時間與情感集結，呈現台北生活點滴。現場邀請到知名導演殷振豪，搶先曝光「秋昏-親情」前導VCR，由知名演員高捷擔任主角，翻轉觀眾對高捷平時黑道大哥的凶狠形象，而是演出一個非常關心女兒的慈祥老爸。

身為土生土長的台北人，楊丞琳表示，已經六年沒上過台北跨年舞台，對於今年演出相當興奮期待，更會帶來經典歌曲與大家同歡，並透露說：「一定會讓大家有大合唱的機會！」這次演出更與旅英時尚設計師詹朴Crossover跨界合作，楊丞琳說，之前曾穿過詹朴設計師的作品拍攝MV，相信自己的音樂風格能跟詹朴的設計風格碰撞出一個很棒的結合，希望當天的造型能讓大家耳目一新。

晚會主持人黃子佼及Lulu特別送上金錶與辣椒，希望收視破「錶」及祈求當天能有好天氣，楊丞琳也送上金箔車輪餅，象徵當天的表演精采絕「輪」，第一次主持台北跨年的黃子佼與LuLu為了這次的跨年主持絞盡腦汁準備，也很期待能訪問到Leo王、ØZI、茄子蛋及Youtuber七月半，與新一代的歌手們擦出新的火花，及見到很久不見的老朋友蘇慧倫，相當期待她的復出。

晚會現場也將與遠傳電信合作，使用創新5G技術展示多現場無時差同步演出，打造獨特的節目觀賞體驗，此外，今年跨年活動與KKDAY、雙層觀光巴士合作，自12月7日至12月28日推出「微醺觀巴之旅」台北跨年活動專屬遊程，每周六晚上七點半及八點半兩班次，到台北市政府東大門（松智路側）搭乘微醺雙層觀光巴士，一邊行經台北東區3,000公尺以上的跨年燈海，一邊享受調酒美食，感受不一樣的台北跨年體驗。