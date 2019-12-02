新光鋼投資36億元 在桃園觀音建新澄物流園區

2019-12-02 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



新光鋼鐵配合政府政策迎接台商回流，投資36億元在桃園觀音建造新澄物流園區，為先進智慧機械自動化儲運設備，高階物流倉儲設施。

新光鋼表示，基礎與公共建設是國家政策重要一環，與經濟發展息息相關，民間投資應盡心力。長年來，新光鋼鐵全力配合政府政策與投資台灣理念，已投資離岸風電及綠能發電，又加入迎接台商回流之列，擴大投資物流產業。

新澄物流園區是軟、硬體設施達國際水準的現代化自動倉儲物流園區，期盼與世界接軌，提供回流台商根留台灣全球運籌契機擴大在台投資，同時將創造更多就業機會，回饋投資股東。

新光鋼鐵1965年創立於新北市三重區，迄今有54年歷史。從20萬資本、員工4人胼手胝足經營五金鐵材買賣，歷經股標上櫃、上市，目前累計資本額36億元、集團年營收近百億元、集團員工300人。

新光鋼鐵首個工廠就在桃園縣，目前全台灣經營據點共有三重公司台北營業所、觀音廠桃竹苗營業所、彰濱廠台中營業所、嘉義廠、台南廠、高雄廠等，土地超過30公頃、建物73,000坪，是國內最具完整規模的鋼品物流配銷通路網。