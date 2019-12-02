鼓勵台灣民眾返台投票 大陸國航、海航再推優惠票價

2019-12-02 15:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



選舉進入倒數階段，為鼓勵在大陸生活、工作的台灣民眾明年返鄉投票，台企聯在11月初協調兩岸12家航空公司，推出優惠返台機票。北京市台資企業協會11月22日消息，11月23日起，符合大陸國航與海航為台灣民眾返鄉旅客提供的北京至台北一次往返與兩次往返套票產品條件，機票價格都再降200元（人民幣，約台幣800元），協助台胞返鄉投票。

再降200元人民幣，以國航而言，北京飛往台北的一套往返價格即為1800元（台幣約7200元）。若是兩次往返的套票，北京飛往台北的價格為4000元（台幣約16000元）

台企聯再11月宣布的「關於2020年『台胞返鄉團購機票』的通知」指出，為協助和方便大陸台胞在2020年台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸航空公司溝通協調，商定這次「團購機票」事宜。

兩岸共有12家航空公司提出具體操作方案和票價，包括大陸國航、東航、南航等10家業者，提供一次往返機票，和綁定明年春節的兩次往返套票；華航與長榮則以「雙11」為名推促銷方案。