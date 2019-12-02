在家想喝咖啡不必出門 星巴克攜手兩大外送平台

2019-12-02 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北即時報導



星巴克(2)日宣布，攜手國內兩大外送平台foodpanda與Uber Eats合作，全台百家門市共橫跨12個縣市的外送服務正式上線，消費者可直接透過app點購，包括焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等總計超過50個的常態熱銷品項。

星巴克表示，因應目前的消費趨勢，2019星巴克亞太區重點計畫即為拓展外送服務，繼日本、新加坡、泰國等市場開展外送服務後，台灣市場歷時籌備近一年時間，從杯蓋防潑灑設計、配送品項選擇等不斷地反覆測試，以在外送平台可配送範圍內，確保外送到府的飲品與餐點品質。

星巴克亦表示，目前星巴克有傳統店內消費、車道型門市(Drive Thru)-無須下車即可點餐兩種消費方式，而此次導入外送服務，除提供顧客更全面的服務體驗外，也希望能夠帶動總體業績至少一成，目前外送區域，包括基隆、雙北、桃園、新竹、嘉義、彰化、台中、台南和高雄等地，未來也不排除增加導入外送服務之門市，或與更多外送業者合作。

星巴克也與合作的兩大外送平台分別推出優惠活動，即日起至12月22日，凡於兩大外送平台點購任一飲料，即享免費升級優惠(點購大杯升級為特大杯)，瓶裝水除外。即日起至12月29日，於foodpanda平台訂購滿299元可折50元；於Uber Eats平台訂購，活動期間全時段所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼「星優惠80」即可折80元優惠，每周一下午三點至四點，所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼可折150元、另外，新用戶輸入專屬折扣碼「星用戶200」，可享2次100元的優惠。