親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

羽球／年度運動人物 球后戴資穎2連霸

談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

在家想喝咖啡不必出門 星巴克攜手兩大外送平台

2019-12-02 15:21經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

星巴克(2)日宣布，攜手國內兩大外送平台foodpanda與Uber Eats合作，全台百家門市共橫跨12個縣市的外送服務正式上線，消費者可直接透過app點購，包括焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等總計超過50個的常態熱銷品項。

星巴克表示，因應目前的消費趨勢，2019星巴克亞太區重點計畫即為拓展外送服務，繼日本、新加坡、泰國等市場開展外送服務後，台灣市場歷時籌備近一年時間，從杯蓋防潑灑設計、配送品項選擇等不斷地反覆測試，以在外送平台可配送範圍內，確保外送到府的飲品與餐點品質。

星巴克亦表示，目前星巴克有傳統店內消費、車道型門市(Drive Thru)-無須下車即可點餐兩種消費方式，而此次導入外送服務，除提供顧客更全面的服務體驗外，也希望能夠帶動總體業績至少一成，目前外送區域，包括基隆、雙北、桃園、新竹、嘉義、彰化、台中、台南和高雄等地，未來也不排除增加導入外送服務之門市，或與更多外送業者合作。

星巴克也與合作的兩大外送平台分別推出優惠活動，即日起至12月22日，凡於兩大外送平台點購任一飲料，即享免費升級優惠(點購大杯升級為特大杯)，瓶裝水除外。即日起至12月29日，於foodpanda平台訂購滿299元可折50元；於Uber Eats平台訂購，活動期間全時段所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼「星優惠80」即可折80元優惠，每周一下午三點至四點，所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼可折150元、另外，新用戶輸入專屬折扣碼「星用戶200」，可享2次100元的優惠。

星巴克指出，外送平台為獨立作業，外送上線回饋活動僅適用於透由foodpanda 或 Uber Eats提供外送服務之100間星巴克門市，且不適用於門市現場點購，各行銷活動則不合併使用。

星巴克今（2）日宣布攜手外送平台，外送服務正式上線。星巴克／提供
星巴克今（2）日宣布攜手外送平台，外送服務正式上線。星巴克／提供
分享

星巴克Uber

相關新聞

Gogoro上月掛牌1.8萬台 再創新高

2019-12-02 14:24

醫美固通路 佐登、麗豐積極展店

2019-12-02 14:24

11月新車掛牌逾4萬台 年增13%

2019-12-02 14:24

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

看好台商回流商機 新光鋼砸36億蓋新倉儲

2019-12-02 12:59

Gogoro陣營電動機車市占達25%新高紀錄

2019-12-02 12:44

台北世貿資訊月 信義計畫區3公有停車場假日漲價

2019-12-02 12:26

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

南市綠能屋頂營運商遴選出爐 溪南地區這家出線

2019-12-02 11:59

網購防詐騙 趨勢科技提出三種「防詐策略」

2019-12-02 11:25

興櫃奇兵拿下首仿藥證 法德藥開啓中國大門

2019-12-02 11:03

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

承業醫董座 獲頒名譽博士

2019-12-01 23:25

承業醫董座...拋磚引玉 回饋社會

2019-12-01 23:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

行銷最錢線／故事品牌法三大溝通力

2019-12-01 22:48

點子農場／「人間差」是門好生意

2019-12-01 22:48

經濟選書／提高開會效率

2019-12-01 22:47

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

2019-12-01 14:24

台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59

中鋼衝靶材國產 拚鋼鐵產業升級

2019-12-01 13:48

主打國際物流一條龍 台灣空運揪團打江山

2019-12-01 13:46

飛行劇院一哥智崴 昇華私體驗

2019-12-01 13:44

郵政員工爭「同工同酬」

2019-12-01 11:37

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大管理碩士學分班、碩士在職學位學程 招生說明會熱烈報名中

2019-11-28 17:15

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

汽車零組件降稅卡關 七大車廠號召上街頭

2019-12-01 17:09

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

離岸風電明年躉購費率估降7% 經部年底前公告

2019-12-01 16:32

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

營業額、招商績效創新高 中科：營業額明年挑戰8000億

2019-12-02 11:54

Big City周年慶報捷 首四日業績年增8%

2019-12-01 18:29

金融科技展 國泰金秀旅遊金融服務

2019-12-01 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top