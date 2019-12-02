東協首家台資綜合醫院 越南震興醫院與高醫簽MOU

2019-12-02 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄即時報導



東協第一家台資綜合醫院，越南胡志明醫藥大學震興醫院執行長陳建亨，2日率領高階幹部來台，與高醫簽訂合作備忘錄(MOU)；這是東協經濟崛起後，越南台資醫院首次組團前來締結盟約，為台越醫衛交流立下里程碑。

震興醫院是百分百台灣DNA的醫院，創辦人趙宗禮是越南台商，2017年投資約3億美元在胡志明市開醫院，是目前越南規模最大的台資醫院，也是台灣醫界前往越南交流必到的標竿醫院。

該院距胡志明市中心約 45分鐘車程，除設有癌症中心外，規劃一般急性病房約2,000床、手術室51間、門診100間，規模媲美台灣各大醫院。目前第一期開放病床500床、門診25間、手術室5間，並積極擴大中，也提供越南台商工傷後送、健康檢查、體檢等業務。

陳建亨表示，高醫附設中和紀念醫院為南部重要醫學中心，支援越南台商醫院的發展，不僅是海外台胞強心針，也是台灣醫療產業前進海外的最佳後盾。此次帶團前來也看準台灣醫療商機，「已有越南多所醫院詢問如何後送病患來台？」

2日的簽約儀式由高醫院長侯明鋒與震興醫院執行長陳建亨共同簽署，未來雙方將在醫療及管理人才培訓、病患轉診合作模式、醫務管理輔導、醫療與健康產業活動等進行交流合作，並針對癌症中心、心臟內科手術、越南病患後送事宜等討論共識。