你所未見的台北再出擊 邀請阿聯酋航空業者深度旅遊

2019-12-02 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



台北市觀光傳播局為開拓多元海外旅遊市場，近年積極針對高端市場及穆斯林族群加強宣傳推廣，今年4月除參加中東地區最大B2B專業旅遊展「2019阿拉伯旅展Arabian Travel Market, ATM」，這次更邀請阿聯酋航空（Emirates）產品規劃部的Nasim Javaheri來台北，以在地文化及深度旅遊為主題進行踩線，並介紹台北市友善穆斯林旅遊環境，期望邀請更多中東地區朋友一起來感受台北城市魅力及熱情友善的人文風情。

阿聯酋航空(Emirates)為阿拉伯聯合大公國的航空公司，也是中東地區最大的航空公司，目前阿聯酋航空每天皆有一班A380旗艦客機從台北直飛杜拜，提供中東地區及台灣旅客由杜拜飛往全球85個國家、158個航點的全球飛行服務。為積極向中東地區旅客推廣台北觀光，觀傳局特別邀請阿聯酋航空的資深產品部代表來到台北。

擁有16年產品行銷經驗的Nasim Javaheri表示，很高興在今年阿拉伯旅展(ATM)與台北展攤工作人員接觸，覺得台北是一個結合現代與傳統，融合為獨特文化的亞洲城市，也因為從未到過台北(台灣)，對台北存著一份好奇心。Nasim更說，從產品行銷角度來看，台北(台灣)的知名度目前雖沒有日韓或港澳高，但會是一個具有吸引力的新興旅遊目的地，讓想嘗鮮的中東旅客有更多元的選擇。

觀傳局為提供Nasim Javaheri一個獨一無二的在地體驗，並搭配穆斯林友善旅遊環境，特別規劃文化深度體驗行程。從大稻埕巷弄的手作文化體驗，到陽明山區美軍宿舍改造的特色餐廳；從台北101 88樓的雲朵咖啡廳品嚐台北浪漫，到自來水博物館及寶藏巖的專屬秘境；從北投自然景觀及特色溫泉體驗，到各式美食小吃等，期望讓更多中東地區旅客能感受台北市豐富多元的旅遊魅力。

觀傳局長劉奕霆表示，中東GCC海灣六國的消費力驚人，以卡達（Qatar）為例，每人平均每個假期（十天）的花費（不含機票）約4,200美金（約新台幣12萬6,000元），平均每日420美元，如何吸引更多中東旅客來台北將是一個重點目標，台北市已主動向中央呼籲開放中東GCC海灣六國旅客免簽，希望促成更多高端旅客來台消費。