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阿聯酋航空超大氣 買杜拜機票送免費住宿與簽證

2019-12-02 14:21經濟日報 記者楊文琪／即時報導

年末時分，已經規劃好如何迎接新的一年了嗎？阿聯酋航空大方提供台灣旅客暢遊杜拜的各項優惠，舉凡在活動期間搭乘阿聯酋航空前往杜拜的台灣旅客，即可享受市中心兩晚住宿、額外10公斤行李托運限額以及免費杜拜30天簽證。

杜拜被旅遊聖經《孤獨星球》票選為2020年最值得拜訪十座城市之一，杜拜集結了古今文化、全球最高天際線、各個娛樂與休閒景點、獨特的沙漠景致以及獨一無二的地貌景觀。冬季遊杜拜正好時，熱愛旅行的消費者絕對不能錯過這千載難逢的大好機會。

這次優惠購票日期自2019年12月2日至2019年12月15日為止，飯店住宿期間則自2019年12月5日至2019年12月27日止和2020年1月3日至2020年5月31日止。經濟艙票價自1萬9,999元起，票價包含羅夫公園酒店（Rove at the Park）或健康城羅弗酒店（Rove Healthcare City）兩晚住宿；商務艙票價自7萬9,999元起、頭等艙票價自15萬8,999元起，票價包含入住兩晚天際地標酒店（Address Sky View）或杜拜購物中心地標飯店（Address Dubai Mall）。

這次優惠機票可於阿聯酋航空網站emirates.tw/en/dubaipush購買，付款前輸入優惠代碼「FEDUABAI」即可成功預訂免費住宿。飯店提供的房型皆為不含餐飲的單人房或雙人房，搭乘經濟艙的旅客可攜帶一位12歲以下的孩童一同入住；搭乘商務艙及頭等艙的旅客可攜帶兩位12歲一下的孩童一同入住。

此外，阿聯酋航空更提供貼心地免費杜拜旅遊簽證申請服務，凡於2019年12月15日前完成訂位與開票，並將12月17日前將完整簽證申請表、護照影本和證件照片依規格email至TPEDXBVISA@emirates.com，阿聯酋航空將為台灣旅客免費辦理30天杜拜旅遊簽證。

為了讓台灣旅客能更盡興享受血拚的樂趣、不受行李額度限制，阿聯酋航空於2019年12月26日至2020年2月1日杜拜2020杜拜購物節活動期間推出由杜拜回程額外10公斤行李托運限額，讓消費者在購物天堂得以放心買、用力刷。另外，自2020年1月1日至2020年3月31日止，憑著阿聯酋航空登機證即可於阿拉伯聯合大公國當地超過500家商店享有最多至七折的折扣優惠和高達五折的當地旅遊體驗。

阿聯酋航空致力於在空中提供所有旅客最極致的完美產品與服務，重新為高端顧客定義飛行體驗，搭乘阿聯酋航空商務艙與頭等艙的台灣旅客可享受A380艙內提供最具代表性的機上貴賓室、水療淋浴間、以及頭等艙私人套房前往杜拜。由杜拜出發，台灣旅客也可以搭乘波音777，在機艙內享受更多伸展空間和更優質的隱私感受，在柔軟的可平躺式睡床上，一邊使用 23 吋高畫質電視觀賞阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，載有超過4,500個頻道，提供豐富多元的各類熱門電影及電視影集，另外可以一邊嚐盡世界美味與暢飲阿聯酋航空精選美酒。

經濟艙的旅客可於機艙內享受舒適寬敞的座椅，機上提供的過夜包讓你在抵達目的地時感覺煥然一新。另外，阿聯酋航空精心為與孩童同行的家庭旅客準備兒童餐以及由 100% 回收塑膠瓶製成的柔軟毛毯，讓小小飛行家能度過一段像在家般的舒適飛行旅程。而多次獲得殊榮的ice機上娛樂系統擁有眾多卡通、動畫和經典迪士尼系列選項，讓孩童在空中娛樂不間斷。

欲了解更多資訊，可至阿聯酋航空網站emirates.tw/en/dubaipush查詢。

阿聯酋航空超大氣，推出買杜拜機票送免費住宿與簽證。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空超大氣，推出買杜拜機票送免費住宿與簽證。圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋航空杜拜票價

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