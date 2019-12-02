親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

重返催淚惡戰！尖沙咀38萬人示威港警強力鎮壓

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

台北世貿資訊月 信義計畫區3公有停車場假日漲價

2019-12-02 12:26聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市停車管理工程處今天指出，配合信義計畫區世界貿易中心展覽大樓舉行的「108年資訊月」活動，信義計畫區內府前廣場、松壽廣場及信義廣場等3處公有地下停車場7日（周六）、8日（周日）的早上10時到下午6時止，停車尖峰時段，小型車停車費率將提高為每小時60元，藉此以價制量，增加停車格周轉率。

停管處也提醒，民眾在「108年資訊月」期間，前往展場可多使用捷運公車等大眾運輸，若必須自行開車前往，想快速尋找車位，則可上網或使用北市好停車與台北好行等App查詢剩餘停車位數。

配合信義計畫區「108年資訊月」活動，府前廣場、松壽廣場及信義廣場等3處公有地下...
配合信義計畫區「108年資訊月」活動，府前廣場、松壽廣場及信義廣場等3處公有地下停車場7日（周六）、8日（周日）的早上10時到下午6時止，停車尖峰時段，小型車停車費率將提高為每小時60元。圖／聯合報系資料照片
分享

資訊月捷運公車

相關新聞

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

台南大學研發太陽能板百分百回收體系 明年上線量產

2019-12-02 13:07

看好台商回流商機 新光鋼砸36億蓋新倉儲

2019-12-02 12:59

Gogoro陣營電動機車市占達25%新高紀錄

2019-12-02 12:44

南市綠能屋頂營運商遴選出爐 溪南地區這家出線

2019-12-02 11:59

網購防詐騙 趨勢科技提出三種「防詐策略」

2019-12-02 11:25

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

承業醫董座 獲頒名譽博士

2019-12-01 23:25

承業醫董座...拋磚引玉 回饋社會

2019-12-01 23:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

行銷最錢線／故事品牌法三大溝通力

2019-12-01 22:48

點子農場／「人間差」是門好生意

2019-12-01 22:48

經濟選書／提高開會效率

2019-12-01 22:47

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

2019-12-01 14:24

台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59

中鋼衝靶材國產 拚鋼鐵產業升級

2019-12-01 13:48

主打國際物流一條龍 台灣空運揪團打江山

2019-12-01 13:46

飛行劇院一哥智崴 昇華私體驗

2019-12-01 13:44

郵政員工爭「同工同酬」

2019-12-01 11:37

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大管理碩士學分班、碩士在職學位學程 招生說明會熱烈報名中

2019-11-28 17:15

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

2019-12-01 14:24

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

中鋼衝靶材國產 拚鋼鐵產業升級

2019-12-01 13:48

汽車零組件降稅卡關 七大車廠號召上街頭

2019-12-01 17:09

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

黑糖珍奶韓爆紅／攻韓訣竅 取英文名、定主打品

2019-12-01 13:29

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

離岸風電明年躉購費率估降7% 經部年底前公告

2019-12-01 16:32

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

主打國際物流一條龍 台灣空運揪團打江山

2019-12-01 13:46

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

黑糖珍奶韓爆紅／台食外銷新星 貿協點菜

2019-12-01 13:26

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

Big City周年慶報捷 首四日業績年增8%

2019-12-01 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top