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電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19經濟日報 記者黃淑惠／即時北報導

電動機車再度改寫記錄，電動機車領導品牌 Gogoro 宣布十一月份掛牌再創歷史新記錄，單月掛牌數達 18,530 台、占比達 23.11%。Powered By Gogoro Network™ 智慧電動車聯盟掛牌總計更達到 20,015 台，市占高達近 25%。

在電動機車市場最火熱之際，在銷售級距與車款部分，Gogoro 在 125cc 級距掛牌首度榮登榜首，佔比突破 29 % ; 在 Gogoro 2 Delight 與 Gogoro VIVA 兩個熱銷車款的帶動下，奪下全機車市場單月掛牌第二名與第四名．為 Gogoro 創下有史以來以來最高的單月銷售紀錄。而工業局目前也將今年度的電動機車補助申請延至 12/31，讓有意願選擇電動機車的消費者享有更充裕的購車時間。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示，「隨著今年電動機車車款快速增加，漸漸符合不同消費者生活型態需求，更進一步打開大眾對於電動機車的興趣，讓今年年底的購車潮更加的浮現，整體 PBGN 夥伴共同於 11 月份創下撼動台灣機車市場的絕佳成績。同時 Gogoro 於長期耕耘的 125cc 市場也首次躍升第一名，代表今年度在各車款的上市規劃與溝通策略相當成功，未來也將持續進攻與站穩主流市場。」

電動車已是全球不可抵擋的浪潮，國內在政策補助下，Gogoro的銷售不斷衝高，尤其是台灣的消費者，對於智慧電動車的需求越來越大，Gogoro的伙伴也愈來愈多，繼宏佳騰 (A Motor)、PGO、YAMAHA 合作夥伴外，台鈴工業加入 Powered by Gogoro Network™ (PBGN) 智慧電動車行列；首度跨足換電式智慧電動車的台鈴工業，預計於 2020 年第四季推出 PBGN 智慧電動機車車款。

電動機車領導品牌 Gogoro 宣布十一月份掛牌再創歷史新記錄。公司提供
電動機車領導品牌 Gogoro 宣布十一月份掛牌再創歷史新記錄。公司提供
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Gogoro電動機車電動車

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