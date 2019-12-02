第15屆Automechanika Shanghai明日盛大開幕

2019-12-02 12:14 經濟日報 上海訊



年關將至，汽車行業業內人士希望在2019年Automechanika Shanghai展會現場，尋覓最新產品、優質服務及創新技術，以應對未來汽車產業的發展，展會將於明日在國家會展中心（上海）盛大啟幕，展期覆蓋12月3至6日。作為業內最具影響力的汽車行業商貿及服務平臺之一，它將加強作為資訊交流、行業推廣、商貿服務以及產業教育等多項服務功能。本屆展會全面聚焦汽車生態圈，來自全球的業內人士將在36萬平方米的展會現場，共同探索行業未來發展。

法蘭克福展覽（香港）有限公司副總經理周劭闌女士對於本屆展會評價道：“Automechanika Shanghai經歷了超過15年的沉澱和成長，將繼續與不斷變化的汽車行業共同發展。我們一直不忘初心，努力為所有參會者提供全方位的高效服務，並不斷打造創新機遇，使展會在汽車產業中保持強勁的市場地位。對於希望準確把握行業現狀、追求清晰未來願景的與會者而言，Automechanika Shanghai的全球視野、產品定位和服務範疇驅動他們彙聚於此共襄盛舉。”

2019年Automechanika Shanghai延續往屆熱度，不斷突破各項紀錄。 今年展會共吸引了來自全球46個國家和地區的6,590家參展企業，同比增長5%，行業參與度再創新高。 同時，眾多全新主題專區和同期活動都將閃亮登場，集中展示行業前沿趨勢，為與會者帶來緊貼市場的最新資訊和行業資訊。

眾多知名領軍企業將再次亮相本屆展會，包括愛信、奔騰、博世、佈雷博、采埃孚、大陸汽車、德爾福、電裝、法雷奧、富奧、京安途、開思、康迪泰克、康眾、藍點、馬瑞利、美國BPI集團、米其林生活時尚、摩特、歐洲維修、上汽集團、世達、萬安、元征、、中國長安及中國中車等。值得一提的是，今年Automechanika Shanghai還將迎來多家首次參展的企業，其中包括邦邦、華勝、克諾爾、使力得、日立化成、三角、上海汽檢、雙豐、雙錢、一汽大眾-仲謀、中國石化潤滑油及中汽中心等等。來自哈薩克及中國澳門的參展企業將在展會現場首次亮相，來自白俄羅斯、立陶宛及沙烏地阿拉伯的展商也將再度回歸。

本屆展會共迎來19個國家及地區展團，他們分別是巴基斯坦、波蘭、德國、法國、韓國、馬來西亞、美國、日本、泰國、土耳其、西班牙、新加坡、義大利、印度、印尼、英國、中東、中國香港及中國臺灣。

汽車修理及維護板塊海外參展企業數量同比增長21%，汽車用品及汽車改裝兩大板塊今年發展勢頭迅猛，其海外參展企業也取得19%的增幅。這些數字反映出汽車售後市場的巨大潛力，不僅僅在中國，乃至在全球市場中的份額都日益攀升。

探索展會亮點和全新特色專區

為了迎合日益增長的行業參與度，並進一步提高觀眾的觀展體驗，展廳戰略規劃進一步升級，涵蓋了汽車產業鏈不同階段的最新產品、服務和技術，包括汽車零部件(1、2.1、2.2、3、7.1、8.1和8.2號館)、電子和系統(4.1號館)、汽車用品(5.2號館)、維修及保養(5.1和6.1號館)、REIFEN（輪胎）(7.2號館)等。除了上述五大板塊，今年其他各板塊也是煥然一新。為了更好地滿足不斷增長的汽車改裝市場，主辦方從原有板塊中進行獨立細分，打造了全新的汽車改裝版塊，並擴容至6.2及7.2號館，該板塊展示面積達44,000平方米，集中展示最新的訂制改裝排氣系統、底盤改裝、發動機改裝、房車及越野車改裝等；同時，追求個性化內飾設計、車身套件、包圍、改色膜、改色漆等產品也可謂應有盡有，滿足您的個性化需求。此外，在去年首次登場就取得熱烈反響的明日出行板块，今年將再次於北廳隆重亮相。作為推動汽車行業發展的最熱門領域之一，該板塊將彙聚眾多前沿高新科技企業，以此進一步推動汽車數位化的發展。其中，智慧公交展區作為明日出行板塊的亮點專區，將與中國土木工程學會城市公共交通分會和中國公交資訊網共同合作，現場展出的智慧化新能源公車與智慧多媒體交互公交月臺模型，將全方位展示人工智慧、出行服務、多功能支付方式、智慧駕駛與公共交通的整合。

Automechanika Shanghai與智能网联新能源汽车创新孵化中心(ICVIC)及同濟大學科技園攜手設立明日出行-ICVIC成果展示區，以及來自韓國的Plug-in專區，將彙集國內外高科技企業及初創公司最新研發技術，展示無人駕駛、新材料、新能源汽車電池的測試和開發、動力總成、架構設計、物聯網和大資料技術應用產品等前沿技術成果，旨在深入推進產學研合作及企業孵化，促進全球業內人士間的高效對話和交流。

供應鏈及終端服務連鎖專區是2019年Automechanika Shanghai另一備受期待的重點專區，今年將持續深入地研究汽車售後市場熱門趨勢及發展關鍵，探討目前正在不斷改變售後市場商業格局的全新領域。包括eBay、 歐洲維修、 邦邦、車貝健、車鈴網、華勝、 開思、康眾、快准車服、三頭六臂在內的眾多參展企業將為消費者帶來耳目一新的售後市場新機遇，助力產業鏈相關環節提質增效，加強上下游企業與客戶間的溝通。

今年展會更將迎來24個國家和地區超過160個專業買家團。除了國內買家團外，澳大利亞、巴基斯坦、波蘭、德國、韓國、馬來西亞、孟加拉、秘魯、緬甸、墨西哥、尼泊爾、日本、泰國、土耳其、新加坡、印度、印尼、越南、中國臺灣和中國香港等地的買家團將再次回歸；哥倫比亞、汶萊、阿爾及利亞將首次組織專業買家團蒞臨展會現場。

豐富的同期活動助力拓展更多商機

Automechanika Shanghai舉行的一系列同期論壇、研討會及活動，作為展會的配套服務，一貫給人留下深刻的印象。本屆展會更有多達65場高品質的同期活動，全面聚焦汽車行業最熱議題和趨勢，其中多場重磅活動包括：

•2019年明日出行高峰論壇 – 於12月3日舉行的論壇解讀中國智慧網聯汽車相關政策及法規及技術創新，涵蓋5G、C-V2X、ADAS、自動駕駛和駕駛安全等議題。

•移動出行生態峰會 – 第四屆移動出行生態峰會以“破局而立，智達未來”為主題，將於12月4至5日在上海虹橋綠地鉑瑞酒店舉行。峰會將聚焦新入局者如何利用大資料為移動出行需求提供新的解決方案。

•2019年汽車售後市場高峰論壇 – 於12月4日舉行的論壇由美國汽車售後市場供應商協會聯合主辦，演講嘉賓將介紹中國汽車後市場服務模式在產業互聯網時代的重大轉變，以及多元化發展趨勢。

•車身維修及噴塗國際大賽 –參賽者將以中國的特色為主題，用噴塗方式設計汽車發動機罩。觀眾可于四天展期欣賞到參賽隊伍極具創造力的汽車發動機罩設計成品。本次獲勝者將與其他國家冠軍隊伍，一起受邀出席于明年在法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會（Automechanika Frankfurt）舉行的總決賽。

•國際車身修復行業專題研討會（IBIS中國2019）– 於12月4日舉行的研討會將邀請汽車碰撞維修行業的領軍人士，圍繞“如何在中國汽車碰撞維修市場中轉型升級，突圍而出”這一主題展開廣泛深入的探討。

•2019年中外輪胎行業合作發展論壇 – 輪胎行業製造商、經銷商、零售商及協會、整車企業將在12月5日齊聚一堂，探討輪胎產業轉型升級、進出口現狀和汽車新四化變革對輪胎需求的影響。

中國機械國際合作股份有限公司副總經理程永順先生表示：“近年來，行業在發生很多變化，但機會也會越來越多。零部件、設備和後市場的供應商已經不再是傳統意義的供應商了，大多數企業都在變革。帶著‘科技’、‘未來’、‘新能源’等標籤的企業在不斷湧現，核心技術也在不斷變化，推動變革的勢頭令人歎為觀止。在此期間，不僅國外企業不斷推出新技術，而且中國本土品牌企業也加強創新，強強聯合，為汽車製造業整體的發展貢獻了自己的力量。”

如需瞭解更多展會同期活動資訊，請流覽www.automechanika-shanghai.com.cn/events。

Automechanika Shanghai由法兰克福展览（上海）有限公司和中国机械国际合作股份有限公司联合主办，如需瞭解更多展會詳情，可通過熱線電話+86 21 6160 8499及電子郵件auto@china.messefrankfurt.com諮詢。