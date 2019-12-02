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南市綠能屋頂營運商遴選出爐 溪南地區這家出線

2019-12-02 11:59聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府配合經濟部辦理「綠能屋頂全民參與」計畫，經市府遴選適當營運商承租民眾屋頂設置太陽光電系統。目前市府完成溪南地區營運商遴選作業，由「兆明升股份有限公司」取得營運商資格，售電回饋比例為13.8%。

市府經發局說，業者後續將投入本市將軍、七股、佳里、西港、安定、善化、永康、新化、關廟、仁德、歸仁、山上、左鎮、龍崎、玉井、楠西、南化共17個行政區，協助民眾參與綠能屋頂計畫。

經發局表示，溪北地區區域營運商遴選案預計12月上旬上網公告，屆時相關招標文件及條件資格可至台南市政府經濟發展局能源科查詢下載，誠摯邀請符合資格廠商踴躍參與投標，相關問題可洽市府免費諮詢專線0800-333-889，或上台南市綠能屋頂專屬入口網站查詢

經發局長郭阿梅表示，加上目前已完成遴選新市區及中西區等六區，南市已完成24個行政區綠能屋頂區域營運商遴選，位於以上行政區域民眾如有意願參加綠能屋頂計畫，可逕洽所屬區域營運商聯繫，聯絡方式如下：

新市區 玉衡能源股份有限公司 林先生（ 02）77296700。

中西區、安南區、安平區、東區、北區、南區 加州儲能股份有限公司 李小姐 （07）9555737分機56。

將軍、七股、佳里、西港、安定、善化、永康、新化、關廟、仁德、歸仁、山上、左鎮、龍崎、玉井、楠西、南化 兆明升股份有限公司 石經理 （06）2957818。

經發局說，參加綠能屋頂，民眾可免出資，將屋頂出租給營運商進行結構改良，除可提升屋頂結構安全及防漏水，並可取代傳統採光罩、鐵皮屋，達到良好隔熱效果，降低室內溫度2至3度，且太陽能為潔淨能源，裝設綠能屋頂對改善空氣品質亦有良好助益。

另參加綠能屋頂，搭配智慧電錶裝設，可更清楚掌握住家用電相關資訊，達到自主節電，且營運商每月從售電收入撥付至少10%做為回饋金，以設置10kW計算，每月平均可獲得約650元，賺進一筆額外零用金。

台南市政府配合經濟部辦理「綠能屋頂全民參與」計畫，完成溪南地區營運商遴選作業，經...
台南市政府配合經濟部辦理「綠能屋頂全民參與」計畫，完成溪南地區營運商遴選作業，經發局副局長蕭富仁（中）公布由「兆明升股份有限公司」取得營運商資格。記者謝進盛 / 攝影
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台南市綠能屋頂宣傳海報。圖/台南市政府經發局提供
台南市綠能屋頂宣傳海報。圖/台南市政府經發局提供
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