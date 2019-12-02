中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



興達海基公司董事長王亞洲。 記者林政鋒／攝影 分享 facebook

國內首座海洋基礎設備專業廠，中鋼子公司興達海基12月下旬將竣工啟用，原來兩年才能完工的廠，中鋼派出百人團隊，一年半左右就蓋好，是台灣發展離岸風電邁進一大步，同時為海洋重工業樹立新里程碑。

興達海基公司潛力業務涵蓋鑽油平台、洋流發電工業，甚至學術研究潛艇等，董事長王亞洲說，目前首要任務專注離岸風電水下基礎建設，最高設計年產能達50座，產值約100億元，將循序漸進完成風場設置任務。

王亞洲指出，國家政策要求風電產業需建立在地化、本土化系統，其中水下基礎建設更要落實百分百在地製造，興達海基竣工啟用後，是台灣第一個水下基礎設備專業廠，在亞洲地區也是名列前茅。但是有能力做不是問題，關鍵在於要做到符合世界級標準。

由於歐洲離岸風電技術領先，而歐盟的標準十分嚴格，所以興達海基已經設定，從一開始就必需擺脫過去舊有的習慣領域。傳統是陸地焊接思維，如今到海上施工條件與環境差距相當大，要求的是最高6G等級的焊工，因此從一年多前就開始培養焊工，公司出錢讓他們去受訓，透過合約保證結訓後貢獻所長。

王亞洲說，興達海基的規劃是完全用本地勞工，沒有僱用外勞，成功在南部建立水下基礎供應鏈，是純在地化工程。

另外，供應鏈的廠家同樣要求純在地化，除非台灣沒有辦法供應，例如超厚鋼板或是無縫鋼管，只有少數需進口，其他的完全都在南部製造，這就是興達海基的特色。

面對外界質疑配合政策能否實現獲利，王亞洲表示，成立企業目的就是賺錢，興達海基不容許虧損，預估今年12月27日竣工後，即可開始組裝水下基礎設施，因為完全在國內做，有在地優勢，做愈多愈熟悉，成本會下降，應可創造合理利潤。