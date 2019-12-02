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富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37經濟日報 陳怡慈/即時報導

富士達保經表示，上(11)月26至27日於南方莊園渡假飯店舉辦「2020年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」，邀集上百位高階主管熱情參與，同時公布2020年公司年度主題「無懼，締造無限」，並決議年度目標人力3,200人及保費收入80億元。

兩天一夜的活動中，董事長廖學茂以「富士達保經2020展望」揭開序幕，帶出首日豐富精采的議程。次日，由多位績優區部主管分享組織及行銷策略，並邀請財訊傳媒董事長謝金河出席，針對全球經濟趨勢進行深入剖悉探討。最後，活動於隆重的「領袖極峰頒獎典禮」下圓滿落幕。

廖學茂表示，今年富士達保經以「精益求精」為主題，進行一系列精進與革新制度，包含「企業識別(Logo)更新」、「富士達AI機器人服務上線」和「富士達優化4.0獎勵方案」等，都讓富士達變得更好，提供客戶和同仁更加溫暖與便利的服務。

富士達保經也持續得到社會大眾肯定，榮獲多項殊榮如保險信望愛、國家品牌玉山獎、華人公益金傳獎等33項大獎。富士達是一間潛力無限的優良公司，「2020年，我們期許不論大環境有多少困難或阻礙都能「無懼，締造無限」，勇往向前面對挑戰，創造更多機會與可能」。

活動首日，廖學茂帶領同仁回顧公司近期的發展與突破，並闡述明年目標與願景，勉勵同仁與公司一起不斷成長。現場還邀請全體主管一起票選明年競賽旅遊目的地，最終選出高級團「日本北海道」與頂級團「德國與瑞士」兩項獎勵目標，也立刻成為同仁明年的奮鬥動力。

為凝聚團隊向心力並增加創造力與想像力，特別搭上近期熱門小丑話題，舉辦「小丑狂歡晚會」，邀請所有人一同「Cosplay」各式小丑釋放工作壓力，並準備許多大獎與美食為團隊帶來美好的一晚饗宴。

次日，富士達邀請多位績優區部主管傳授如何打造「高績效團隊」以及「業績翻倍」的祕訣，期許全台各區部都能一同成長為績優團隊。當天下午，謝金河受邀出席分享全球經濟趨勢，帶領同仁掌握全球經濟脈動，協助富士達提供客戶愈加專業的保險金融服務。

活動下半場，領袖極峰競賽頒獎典禮壓軸登場，由台北一區部業務襄理李采諭奪得本次競賽會長寶座，華麗登場也為活動再掀一波高潮，所有得獎同仁們在全場熱烈掌聲與歡呼下，風光領取屬於自己的榮耀。

富士達保經「2020年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」安排相當豐富的專業課程及趣味聯歡活動，帶給高階主管們更多前進能量與知識，也促使其更瞭解和認同富士達的願景與規劃。

富士達今年推出「CEO新人培訓專案」與「ODP同業菁英專案」獲得廣受好評更吸引許多優秀人才加入團隊打拼。明年富士達也將不斷招募新血，期望締造佳績突破歷年保費紀錄，更期許成為每位保戶心中最值得信賴的保險顧問，力拼發展為保經業界的最佳標竿。

富士達保經舉辦「2020年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」，上百位高階主管熱情參與...
富士達保經舉辦「2020年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」，上百位高階主管熱情參與。富士達保經/提供
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