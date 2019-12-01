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桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

Big City周年慶報捷 首四日業績年增8%

2019-12-01 18:29經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

Big City周年慶業績開紅盤，期待已久的消費民眾買氣大爆發，累計首四日業績較去年同期成長8%，四天累計汽車及機車進車量共超過8.2萬車次，接駁車人次超過3.1萬人，展現出全台最壓軸周年慶的暢旺人氣，帶動買氣持續飆升。

巨城表示，接近年底尾牙季及過年需求，各消費族群瞄準周年慶高回饋聰明出手，看準刷Happy Go Pay點數加倍送搭配樓面加碼折扣，手機、單眼相機、音響組等各系列3C商品天天熱賣，家電類以電視、洗衣機、冰箱為首選，助攻3C家電業績成長20%。

另外，家具類商品以高單價電動沙發、收納櫥櫃系列、床墊組及兒童傢俱詢問度最高，搭配滿額免費宅配服務更刺激消費者買好買滿，整體成長近4倍之多。各類服飾在天氣日夜溫差大加持下啟動禦寒商機，Outdoor服飾區及女裝服飾、毛料商品熱銷，且UNIQLO、GU、GAP等大店促銷活動同慶，服飾業種成長超過12%。美妝保養品也不遑多讓，消費者看準必囤優惠組合補足全年所需，帶動業績近10%成長。

再加上，各樓層快閃美食店櫃更是出奇制勝，每日推出週慶獨家商品買一送一，天天排隊熱購供不應求，搭配週六、日美食街提早10:30營業，讓民眾搶先享用美食再好好採購，成功提升餐飲業績成長15%。

氣象預報下周低溫來襲，可望持續助攻買氣，估計全館多款防寒冬衣外套、保暖系列商品勢必將帶起一波購買熱潮；全台百貨店點第一名的UNIQLO感謝祭將一路促銷到12/4(三)，消費者加緊把握最佳選購時機。Big City周年慶狂銷熱賣至12/9(一)，期間刷HAPPY GO Pay點數最高24倍送再加贈購物金，還有4波超實用的吉祥物阿Mall來店禮輪番登場，搭配高回饋滿仟送佰、樓面加碼贈、信用卡滿額禮回饋超彭湃。

Big City周年慶業績開紅盤，期待已久的消費民眾買氣大爆發。圖／業者提供
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Big City周年慶業績開紅盤，期待已久的消費民眾買氣大爆發。圖／業者提供
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周年慶買氣

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