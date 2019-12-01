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2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

大江生醫（8436）於2019首爾發明展傳回獲獎佳績，大江獲得全球美妝強權韓國評審一致認同，全場唯一以美妝產品勇奪本次金牌獎殊榮。大江表示，公司利用基因編輯技術，將蜘蛛絲基因殖入木質醋酸菌DNA，使細菌大量產出交織奈米級蜘蛛絲與細菌纖維素的複合生物纖維材質，創造前所未有的蜘蛛絲生物纖維布膜。

大江表示，透過基因編輯技術與生物挖礦平台開發產品，關切消費者在日常保健與護膚問題，並與醫學中心合作人體臨床實驗驗證功效，此次能於美妝領導國家韓國首爾獲得殊榮，是對大江生醫獲得世界消費者認同的表彰肯定，也將是品牌夥伴前進國際市場開拓商機的助力。

大江表示，益菌革命系列產品搭配三種益生菌，以獨家益生質配方保持三益菌強勢狀態，再以先進鍍層技術置於女性護墊、濕紙巾及牙線棒，以最生活習慣的用途，改善人體菌相健康。如護墊即能用於改善女性私密處不適感，通常是因為菌相失衡，當壞菌猖獗缺少益菌平衡時，就容易引發尿道及陰道的發炎及感染。

大江生醫進一步解釋，該產品中由母乳中篩選出的Lactobacillus johnsonii TCI250，在益菌革命護墊的配方裡，扮演最強勢的益生菌。大江生活張睿邗協理指出，實驗數據顯示，TCI 250可有效抑制引發尿道炎的大腸桿菌、陰道炎的佳德納陰道菌及白色念珠菌的生長，幫助抑制私密處的壞菌生長，避免菌相失衡所造成的感染及發炎。再佐以TCI 633降低私密處痤瘡，及TCI 378舒緩發炎現象，全方位守護女性私密處健康。

而濕紙巾能將益菌佈建於人體各部位，甚至能藉由擦拭日常生活用品，改善生活環境菌相，保持益菌強勢，即能抑制病菌滋生，是最先進的清潔概念。這樣的益生菌創新應用，讓韓國首爾發明展各國評審團為之驚艷，特別頒布評審團大獎肯定。

此外，大江生醫也是生物纖維面膜的先驅，生物纖維質地細膩，能深入皮膚底層傳遞效性成份，是當今最佳面膜膜片材質，但有鑑於材質的堅韌性有待強化，大江以基因工程於微生物發酵的核心科研技術加以改良。蜘蛛絲由胺基酸排列組成，為自然界中最強韌的材料。

此外具有高度生物相容性，並促進促進傷口癒合、低致敏性的功效。目前蜘蛛絲時常運用在高端醫材的開發，例如人工皮膚及人造韌帶。然而，礙於蜘蛛絲的低產量及高成本，故難以被商品化與大量製造。

大江生醫

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