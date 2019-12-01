汽車零組件降稅卡關 七大車廠號召上街頭

2019-12-01 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北即時報導



不滿汽車產業高度期待的零組件關稅降低案將落空，由七大汽車企業工會組成的台灣機械業工會聯合會理事⾧段維中表示，本周三立院的財委會將是最後一次機會，如果時代力量與民進黨仍無法提出不復議承諾書，不顧汽車產業的存活，將率七大車廠企業工會上街頭抗議。

段維中說，機聯會與各企業工會理事長正在進行對應方案，並於周二上午召開記者會，對外說明汽車產業從業人員的困難，如果仍然無法獲得時代力量與民進黨的支持，各工會與其所屬的員工將走上街頭，並且針對不支持的候選人抗議。

原本財政部已對外聲稱將調降九項國內無產製汽車零組件的關稅，協助台灣車廠提昇競爭力，不過這兩個星期情況急轉直下，行政部門紛紛表示行政程序來不及今年修法，將在明年先處理，引發汽車廠與相關企業工會強烈不滿，包括國瑞、福特、三陽、本田、中華車與裕隆的工會代表都公開表示不能接受。

段維中說，從年初開始向立委、行政主管爭取降低零組件關稅，大家都說沒問題，誰也沒想到到了最後竟然以行政程序來不及，告訴工會明年再說。可以盡速搶救的問題，為什麼要慢慢來 ? 看看桃園地區華映的例子，不要逼30萬汽車產業勞工也攜家帶眷走上 街頭。

段維中強調，本周三立委費鴻泰已將相關法案列入財委會，國民黨並已提交不復議承諾說，這是今年最後的一次機會，如果時代力量與民進黨支持，這項法案即可在今年過關，否則今年就是白忙一場，而且明年還有許多變數，誰也沒有把握。超過3000個車廠的直接從業人員以及相關產業的30萬勞工正因為國產車逐漸被進口車取代，生計面臨危機，數百個勞工今年被迫離職，再拖一年，而且充滿不確定因素，台灣的汽車產業就更危險。