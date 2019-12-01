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台南民族路「多那之」熄燈 當地高租金曝光

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50聯合新聞網 文章提供／遠見

位在台北東區的四十年老字號餐廳永福樓，今年春節後宣布歇業。 圖／聯合報系資料照片
位在台北東區的四十年老字號餐廳永福樓，今年春節後宣布歇業。 圖／聯合報系資料照片
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台北40年江浙菜老店永福樓因月租金高達600多萬，於2月黯然關門，沒想到經過8個月後，新房客NET的租金砍半僅320萬，為何同樣一個房東，不肯降價給老房客，反而對新房客如此優惠呢？

今年2月，台北40年江浙菜老店永福樓黯然熄燈後，誰將成為新房客，外界相當關注，沒想到，竟然跌破眾人眼鏡，花落國產服飾品牌「NET」。

永福樓原址位於台北市忠孝東路四段，是稀少的黃金店面。但根據仲介業者表示，當地1至3樓月租行情約600萬元，這也正是永福樓不堪沈重負擔，忍痛結束營業的原因。

這個黃金店面閒置8個多月間，一度傳出「驚安殿堂唐吉訶德」「德風健康館」有意承租，卻遲遲沒有拍板定案。據悉有兩大原因：一來是，房東是赫赫有名的大地主林式霽家族，慎選房客且不願意貿然降租，縱使少賺幾千萬，也堅持不找房仲業，自己耐著性子等好房客上門。

外界有所不知，林式霽是「東區林家」大地主的祖先，福建泉州人。若以現在台北忠孝東路四段為基準點，東至延吉街、西至復興南路、北至市民大道、南至信義路四段與安和路一段，在清朝乾隆年代，都是林家所有地產。因此，現在的精華地段，外傳東區林家子孫擁有逾180甲、當於7座大安森林公園的面積，旗下擁有多家金店面，光租金收入每月就破千萬，堪稱忠孝東路四段的大地主。

除房東財力雄厚，不急著出租外。目前景氣渾沌不明，有實力租下的潛在房客也在觀望中。

但日前，NET副總經理孫維鈞已出面證實，11月初雙方已完成簽約，每月租金320萬元，租期12年，目前正如火如荼規劃，未來會與東區另兩間店面同時營運，預計2020年4、5月開幕。

業界分析，NET客群主力不僅是台灣人，還包括人數眾多的外籍移工，由於新址鄰近忠孝復興、忠孝敦化站，交通便利，有機會在激烈競爭中站穩腳步。

新房客的消息一出，外界紛紛跌破眼鏡，由於東區林家的其他房客，包括葡吉小廚、SASA美妝店均陸續不敵高租金壓力，退出東區，零售業吹起寒冬的氛圍下，這家平均單價以399元起跳的平價服飾店，為何有能力說服房東打折到320萬，低於市場行情600萬甚多，而租下黃金店面？

台灣本土服飾品牌代表──NET

NET以平價服飾形象深植人心，其實它的前身是主婦商場，在台灣經濟起飛的年代，成衣業外銷貿易相當蓬勃，出身雲林東勢鄉的創辦人黃文貞相當有生意頭腦，以價格平實作號召、集中火力促銷過季庫存衣物，賺到第一桶金。

後來，今年近70歲的黃文貞，在1991年成立NET品牌，讓商場形象煥然一新，也開始推出自有設計服飾，更在1993年讓雲門舞集創辦人林懷民首度點頭答應代言，因而打響「高品質、平實價位」的名號。

一路來，隨著台灣服飾品牌更迭，快時尚興起，NET挺過金融風暴，能夠成為本土不倒翁的服飾品牌，也與它與時俱進，快速擴張，而且客群涵蓋全年齡層有關。

NET的發展沿革，原本是鎖定偏歐美風格的潮流時裝，近年來已擴充到五大產品線，包括男裝、女裝、童裝、家居和配件，型塑「全家一起穿NET」的品牌主張。

目前，NET據點遍佈全台，連花蓮、台東和澎湖都有門市，共計有152個據點。近年來，更成立線上購物網站，擁有廣大的消費客群。

NET能建立深厚的品牌形象，也與黃文貞長年大手筆做公益有關。包括921大地震、日本福島地震核災、莫拉克八八風災等，都大手筆送出價值上千萬的禦寒衣物。

多年來，NET更固定捐贈全國22處的家扶中心、各50萬元的購衣提貨券，已累積送出超過一億元，今年還加碼到80萬元。

尤其，當他聽聞雲林地區只有一家斗六門市，而雲林家扶中心的小朋友拿了提貨券，每年來都要專程到斗六門市買衣服。為此，今年初特地在雲林家扶中心所在的虎尾開旗艦店，還舉辦封館贈衣活動，讓孩子能圓夢選購新衣好過年。這種暖心舉動頗贏得外界肯定。

這正是房東願意低價租給NET的原因。難怪孫維鈞會說，房東相當看重企業形象及穩定租約。NET一租就超是12年，而且NET品項涵蓋多元年齡層，也需要大坪數的店面。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛也分析，不少老業主擁有大量店面物件，長年收租早已賺滿滿，因此願意降租，凸顯出金錢並不是第一考量，反而是帶著理想性與責任感。他就曾遇過，有些地主尋找租客時，還要對方提計畫書，甚至偏好找本土租客，不喜歡外商。

看來，NET長期的公益善舉不僅為形象加分，還贏得房東的認同，談到幾乎對折的租金，成為台灣的長青企業。

（作者／廖君雅 本文出自2019.11.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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