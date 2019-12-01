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台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

別以為哈台風只有在日本，隨著台灣連鎖餐飲近年大舉布局韓國市場，從早期的貢茶、CoCo都可、快樂檸檬、50嵐，讓韓國人風靡台灣珍珠奶茶，到近期老虎堂、THE ALLEY及珍煮丹，又讓韓國人愛上黑糖珍奶；台灣連鎖餐飲插旗韓國，讓這股哈台風在韓國也漸漸形成。

外貿協會觀察，因為地緣及歷史因素，日本餐飲業早一步登陸韓國，街頭及百貨公司美食街隨處可見各種日式料理，韓國人對日本飲食並不陌生；中國大陸赴韓留學生多，觀光客也多，帶動麻辣火鍋、中式餐館等在韓國蓬勃發展，甚至讓「麻辣燙」一詞在韓國流行。

台灣連鎖餐飲也漸漸在韓國市場展露頭角，貿協表示，在亞洲市場中，韓國對外來品牌的接受度相對保守，如果能在韓國市場銷售成功，相對在其他市場也容易成功。

但是除了珍奶之外，下一步還有哪些台灣美食，值得到韓國市場一闖天下呢？

貿協表示，韓國年輕一輩喜歡喝咖啡，沒有喝茶的習慣，韓國茶飲市場應該還有二至三年的發展空間，繼珍珠奶茶之後，台灣花茶或是水果茶應該有機會。另外就是，能吸引韓國觀光客來台朝聖的餐飲，例如牛肉麵、滷豬腳、乾燥麵、滷肉飯。

保留台灣味，但又具有創新概念的台式點心，韓國消費者應該也會埋單，例如車輪餅、雞蛋糕、刈包等；貿協表示，這些雖然在台灣只是攤車或夜市小吃，但如果能遇到合適的代理商，將品牌連鎖國際化，是有機會打進韓國市場。

韓國的早餐文化尚未普及，老一輩家裡吃，學生上班族便利商店解決，豐富多元的台灣複合式早餐店，一次可以吃到蛋餅、吐司、蘿蔔糕、漢堡等多樣早餐，也有可能闖出商機。

另外，韓國人也跟台灣人一樣有進補養生觀念，近期在韓國爆紅的黑糖珍珠鮮奶就是因為主打黑糖健康養生，吸引韓國消費者目光；貿協表示，台灣人冬天吃的薑母鴨若調整中藥材成為韓國人接受的味道，也有機會爭取韓國的進補商機。

韓國餐飲業黑糖

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