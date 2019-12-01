台北港區租金太高…頻流標

2019-12-01 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



新北市台北港特定區第二種產專區招商案，總面積2.4公頃，約為7,266.06坪，曾公告招商二次、延期一次，至今無人問津，三度流標。新北市府昨（30）日表示，廠商普遍反映該區租金太高，且因土地面積廣闊，評估時間不夠。 新北市台北港特定區招商，至今無人問津，三度流標，廠商普遍反映租金太高。圖／新北地政局提供 分享 facebook

新北市八里區台北港段17、16-1、16-2、16地號等四筆土地原定10月招商開標，後因廠商反映作業時間不足，新北市府延至11月28日開標，無奈最後還是沒有收到投標開發申請。

新北市經發局說明，該區總面積2.4公頃，劃設四筆區域分區招商，開發強度為建蔽率50%、容積率300%。可開發為報關貿易、物流倉儲、金融、訓練設施，也得設立企業營運總部，一般零售業、餐飲業及一般服務業或公害輕微製造業等。

新北市經發局指出，該區過去在2016年曾公告過一次，當時流標主因廠商認為租金定為市價4%，價格太貴，且當時製造業不能進駐；今年新北市已將租金改為市價1%，並透過都市計畫變更土管，可引進製造業，但廠商反應評估作業時間不夠。

新北市官員轉述廠商未投標考量，主因需研議投標土地面積（區域）及使用計畫、建築量體及建築空間配置、建築經費概算、開發期程、資金來源，並須說明未來經營理念、市場分析、人力組織架構、行銷宣傳計畫、財務計畫等，造成作業時間不足。