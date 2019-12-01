新北土地標售 買氣看俏

2019-12-01 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



新北市將於本周二（3日）標售「新店中央新村北側附近地區區段徵收區」四筆及「金山地區市地重劃區」三筆住宅區土地，面積合計9,957.68平方公尺，約3,012.2坪。

新北市政府地政局指出，「新店中央新村北側附近地區區段徵收區」案四筆斯馨段的住宅區土地，面積6,577.97平方公尺，約1,989.84坪。該區為全新開發住宅區，區內交通路網完善，鄰近北二高、環河快速道路、捷運小碧潭站及預定今年底通車的捷運環狀線，聯外交通便捷。

另外，區內有帶狀鄰里公園，結合新店高中及陽光運動公園，為周邊提供充足休閒樂活空間，區位緊鄰新店中央路既有生活圈及IKEA，成熟度高且生活機能優良，廣受購屋民眾青睞，市場反應熱絡。

央北區徵開發區共有31筆土地，本次推出標售的住宅區土地是最後四筆，建蔽率為50%、容積率達240%，標售底價為每平方公尺35.4萬至39.6萬元。

新北市政府地政局指出，今年7月曾辦理新店中央新村北側住宅區土地標售，結果全數標脫，四筆標脫金額合計42.8億元，平均溢價率26.25％，買氣火燙。

至於「金山地區市地重劃區」，新北市地政局表示，該區鄰近金山老街，透過都市計畫劃設公園、綠地及停車場等公共設施，於去年11月底完工。

本次釋出A單元一筆及C單元二筆住宅區土地，三塊土地面積合計3,379.71平方公尺，約1,022.36坪，均屬第二種住宅區，建蔽率50%、容積率為180%，標售底價為每平方公尺44,500元至57,200元。