生醫大趨勢 4日論壇把脈前景

2019-12-01 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北報導



經濟日報將於周三（12月4日）舉行「2020生醫大趨勢」論壇，將特別聚焦台灣生技業的國際化、細胞治療產業未來以及生醫業併購趨勢等議題交流，邀請產官學界意見領袖替前景把脈。

本報舉辦的生技論壇已成為國內產業界一年一度重要的交流平台，本次論壇共有五場專題演講及一場專題座談，邀請到包括中研院生醫轉譯中心主任吳漢忠、晟德集團董事長林榮錦、尖端生醫副總經理黃濟鴻、中華開發生醫創投總經理徐大誠、勤業眾信會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全進行專題演講。

另外，本報特別開闢以「台灣走入高齡化社會的長照願景」為題進行專題座談，由台大公共衛生學院教授鄭守夏主持，與談人有：衛福部常次薛瑞元、國泰人壽副總洪祝瑞與桃園長庚醫院護理部主任黃慈心。

近期晟德集團旗下東曜在香港掛牌，該集團董事長林榮錦表示，此次東曜在香港這個國際資本市場成功敲鑼，不僅是晟德集團，也是台灣生技業歷史性的一刻。他強調，透過國際資本的挹注，可以讓東曜這個集完整產業鏈於一身的公司，加速推進其創新抗腫瘤產品的商業化。

投入到細胞治療的尖端生醫研發副總經理黃濟鴻表示，衛福部醫事司今年已通過六件細胞治療的申請案，自特管辦法開放後，將為台灣生技產業注入新的活力；他認為，台灣醫療水準在國際一向名列前茅，而台灣又成為繼日本後，第二個開放細胞治療專法的國家，未來投入到此領域可讓台灣成為亞洲觀光醫療重鎮。

針對併購趨勢，虞成全表示，為因應新興市場興起、產業轉型及獲利模式改變帶來的衝擊，跨國大藥廠今年啟動一連串整併、收購、合資動作，以擴大產品線、彌補預期的營收缺口並降低成本。

2016年以來，全球生技醫藥產業併購交易總額與交易件數皆穩定成長，意味併購交易已成為大廠拓展事業版圖的顯學。