台灣醫療科技5日開展 大咖雲集

2019-12-01 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北報導



台灣醫療科技展將於12月5日至12月8日展出，此次展覽聚焦新創串連國際醫療科技產業，匯集來自全球重點醫療技術的參與者；其中最受關注的是今年有不少國際大咖雲集，包括諾貝爾獎得主Aaron Ciechanover以及五位6,000億元規模的創投創辦人，就投資資本、細胞療法和AI等議題交流。

另外，台灣醫療展重頭戲、亞洲醫療創新論壇領袖對談，將在6日邀請鴻海集團創辦人郭台銘、台大前校長楊泮池、廣達董事長林百里等大咖，討論全球創新趨勢與投資方向，其規格被視為是「百萬」等級，預期將引領醫業界共襄盛舉。

據統計，全球醫護支出每年成長4.2％，2020年將達8.7兆美元；而「醫療科技」全球產值七年成長近五成，估計2024年達到5,950億美元。醫療VS.科技的碰撞，將成為一場席捲全球，翻轉新事業的機遇。

該創新論壇是由生策會新科會長翁啟惠、楊泮池和北醫講座教授閻雲共同籌劃，翁啟惠和楊泮池並親赴以色列邀請諾貝爾獎化學獎得主-Aaron Ciechanover，以國最大投資機構、資本規模超過20億美元Pitango，胎盤幹細胞療法先行者Pluristem等專家來台。

另外，生策會也兵分多路到美國、日本、英國、韓國、東南亞等國家招攬專家來台，為台灣醫療科技展創造最大的亮點。

日前，生策會理監事改選結果大換血，電子業大老在生策會有11席，廣達董事長林百里更成為生策會副會長，業界都認為，ICT+生醫可為生技醫療產業帶來新氣象，將是台灣未來最強的組合，而此資源的整合也必須接軌國際，像以色列人口不多、但制度靈活、推動創新不遺餘力，不管是從學研界分割獨立的新創公司、人才的培育、對外招商引資都相當有彈性，可以做為台灣的借鏡。