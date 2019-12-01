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企業挺節能 成另類商機

2019-12-01 01:39經濟日報 陳彥合

全球暖化問題日益嚴重，各國將「節能減碳」列為重要發展方向，根據2015年巴黎協定內容，全球升溫不超過2℃的目標，並以1.5 ℃為努力方向。但在2019年9月23日由全球前幾大經濟體的領導人召開的「氣候行動高峰會」，發現大多數國家僅有節能口號，並無具體目標。在各區域市場中，以歐盟節能最積極，特別是人均所得較高的法國、芬蘭、盧森堡、德國等，對環保議題關注度愈高。

在實際作為上，包含歐盟研擬2040年前全面禁止汽柴油車，現已獲得其他歐盟十國家支持，發展新能源、再生能源或是綠色能源，已是未來發展重要方向。如何使能源使用供給無虞，除從節約著手外，另外就是要有效利用，而「能源管理系統」即是結合資通訊技術，協助使用者即時監控各種環境之電器設備，蒐集能源使用數據，讓使用者有效率的調節電力使用，以達到能源有效利用目的。

台灣經濟發展以製造業為主，又以電子資通訊產業占比最高，為能瞭解資通訊產業導入能源管理系統之現況，進一步針對資通訊產業進行抽樣調查，發現台灣資通訊業者多已具備節能意識，有近八成業者訂立節能目標。在節能改善措施上，多是採用無須額外多花成本的方式進行，或是更換設備，汰舊換新之比重較高。在導入能源管理系統比例較低，僅5.3%。

我國資通訊調查業者未導入能源管理系統，主因多認為現階段尚無迫切節能需求且投入能源管理系統成本高，回收期長，加上電費營收比重低，使整體導入與未來規劃導入比重皆低。

另外，台灣資通訊業者以中小企業為主，導入能源管理系統成本太高，在無迫切需求下，多是利用其他更簡易或不需花費成本的方式以達到節能效果。大型企業導入能源管理系統比重較高，其占比近一成，導入原因除節省電費外，「善盡企業社會責任」是重要原因之一。

「節能」涵蓋的範疇廣泛，包含利用設備節能與轉移等各種方式。在電力市場自由化的歐美市場，需量管理市場目前仍在發展，其中美國相較於其他國家為相對成熟的市場。許多不同類型的廠商看中市場大幅成長的潛力，積極搶進，除大型的龍頭廠商，還有眾多新創公司爭取進入共同競逐市場大餅，也因歐美電力成本相對較高，加上屬自由市場，且有電力價差空間，各式節能服務因應而生，而所節約的電費讓終端使用者有感，也讓使用者願意選擇各節能廠商所提供的服務。

台灣能源管理系統業者在電力市場尚未自由化，且對使用者電力成本占營收比重不高，市場推廣難度較高。業者於提供能源管理系統相關服務時，最常面臨使用者提出的問題為：導入能源管理系統可節省多少電費？事實上，單獨僅導入能源管理系統是無法節省電費，重要關鍵是須搭配後續的節能措施，因此使用者對導入能源管理系統之意願降低 。

近來愈來愈多投資機構選擇投資標時，不再單只以「營收、獲利」等財務指標作為投資單一衡量標準，而是將環境、社會和公司治理原則（ESG）納入篩選標的機制。對投資者而言，重視ESG概念之企業，通常擁有較透明的財報及相對穩定、低風險的營運狀況，多為好的投資對象。

因此即使營運獲利狀況表現佳的龍頭產業，在股東會中也曾發生股東對企業對環境保護提出質疑，在年報僅有節能減碳的願景與承諾，但沒有執行計畫。因此，在此一環境氛圍下，節能相關議題勢必更受到重視，能源管理系統也是其必備工具，其發展與重要性不容忽視。（作者為資策會MIC資深產業分析師）

資通訊電費營收

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