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沉浸式體驗 從美術館玩到職訓

2019-12-01 01:38經濟日報 吳柏羲

隨著Facebook、Google等大廠陸續投入裝備與平台開發，體感科技從虛擬實境（VR）開始，透過Cardboard、家用設備到各式主題樂園等不同模式逐漸走入民眾生活，同時透過科技帶來的沉浸式體驗與架空世界的無限可能，不僅為既有的影視、遊戲等內容產業，提供更成熟的創作資源、工具，也吸引更多創作者與廠商投入市場。

而擴增實境（AR）技術提供資訊、數位物件進而強化視聽效果的特性，在PokemonGo掀起全球「抓寶」風潮後，更展示在人手一機的世界中，民眾彷彿成為科技賽博格般，透過與機械的緊密結合，在虛實混合的情境裡擴增能力與感知。

藉由VR與AR啟蒙民眾對於體感科技應用的想像，加上5G通訊技術之高頻寬、低延遲與大連結之特性所帶來的可能，使企業端對於模擬訓練、遠距操作、智慧零售等可能性的興趣亦日益增長，也促使更多感官如觸覺、聽覺等軟硬體開發，帶來更為龐大的體感商機。

體感科技相關廠商除對軟硬體技術持續研發、累積專利，並試圖找出殺手級應用切入不同利基，如何擴大用戶基數以促進市場成熟，更是首要問題。

因此各大廠均以娛樂服務為發展初期的主要核心，相較於家庭設備，如主題遊樂園、線下VR體驗店，甚至導入體感應用的體育場、美術館等配合場地特性的「適地性娛樂」（LBE），更進一步提供不同程度的沉浸式體驗：從單純體驗VR內容，到整合VR設備、硬體（如動力地板、風扇等）並結合場域的特性，創造出橫跨虛實的新娛樂型態，不僅提供消費者以便宜、便利的方式體驗昂貴設施，也協助體感科技相關硬體與軟體業者了解消費者的市場需求與偏好。

例如2019年全球科技盛會SXSW中，LumiereVR聯合創始人兼首席執行長郭沁雅提到，目前中國大陸用戶的VR體驗主要以適地性娛樂為主，在家用設備尚未普及的發展初期，是娛樂願付、內容需求等市場成長的關鍵。

適地性娛樂可進一步分為兩類：第一類為「綜合型房間規模（room-scale）VR」，無明確主題的遊樂場設置房間規模VR，吸引對VR感興趣的用戶，遊戲進行模式為：玩家在工作人員引導下分別戴上頭部顯示器、背包式電腦、雙手雙腳各一的小型傳感器後，依照遊戲類型進行分組或同一行動，並在虛擬世界中依照直線式劇情指示進行動作。遊戲透過動線規劃，使玩家在特定區域中走動，並在遊戲進行中依照劇情需求放置裝設感測器的設備供玩家拿取，加上人工扇子、灑水的方式提供效果。

第二類是「故事型房間規模VR」，由不同場館針對不同IP為核心，打造完整故事性娛樂體驗，在房間規模VR遊戲外，還能依IP為核心規劃不同體感設施，加入延伸數位內容的實體布置，如吉祥物、周邊商品、裝潢擺設。

除娛樂領域外，透過VR逼真且安全的情境模擬、虛實互動、可反覆演練並記錄分析的特色，體感科技更能應用在海洋、醫療、教育、製造等不同產業的嚴肅遊戲。

嚴肅遊戲是指將數位遊戲應用在其他專業領域，如海事相關產業，透過體感模擬機械設備與工作情境，幫助員工強化工作技能與流程，練習應對突發狀況，以降低員工受傷、器材設備毀損、破壞自然環境等機率。在製造業應用上，除職業培訓外，可直接應用於生產流程，幫助設計師能夠在虛擬空間中以多角度觀察設計，檢視產品是否符合需求、透過AR技術能將數據、規格、說明與指示等文字敘述疊加在現實情境之中，幫助員工在操作器械時得到說明指示或困難協助。

（作者為資策會MIC產業分析師）

VR體感科技AR

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