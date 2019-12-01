新課綱點火 炒熱教育科技

2019-12-01 01:38 經濟日報 鐘映庭



2019年8月《12年國民基本教育課程綱要》正式上路，不僅宣示台灣正式邁向12年國教的里程碑，此次課綱調整也因應國際思潮、產業發展趨勢做出回應，提出素養導向、學生為中心、科技教育、資訊科技融入等發展方向，旨在培育能回應未來社會挑戰的下世代人才。與此同時，課綱的大幅調整也改變校園或教育現場採購的需求與方向，有意經營或投入K-12領域的內容、軟體與硬體業者，皆需要密切注意108課綱的發展動向，即時掌握未來商機。

108課綱於國小階段的重大調整，是取消原先每周一節課的電腦資訊課，改以「資訊融入式」教學，不再安排固定時數。意即每一科的老師都可以規劃並使用科技載具，讓學生在課堂情境中掌握科技載具的使用方式，並將其用於學習，培養自主學習的能力。

資訊融入教學不僅在國小階段實施，教育部也鼓勵國中與高中發展資訊科技教學應用，並發展以「學習者為中心」的多元創新教學模式。教育部自2013年開始，整合學術界、縣市政府、學校教育現場與民間資源，共同推動「中小學行動學習推動計畫」及「高中職行動學習推動計畫」，申請學校需運用教育雲端資源、行動載具或新興科技（VR、AR、MR、教育機器人等），導入學科學習，協助教師發展創新教學活動，並增進學生課堂參與度。

108課綱於國、高中階段增開「科技領域」課程，科技領域包含資訊科技與生活科技兩科目，國中階段安排每周兩節課時數，資訊科技與生活科技上下學習輪流對開；高中階段則為資訊科技、生活科技之部定必修各2學分，並規劃8學分的選修課程，分別為「進階程式設計」（2學分）、「工程設計專題」（2學分）、「機器人專題」（2學分）以及「科技應用專題」（2學分）。

由於資訊科技能力學習納入國中、高中教育階段之必修課程與讓學生自由選擇的進階選修課程，帶動校園對於相應教學環境、設備、應用與教學的需求，自108課綱上路前，許多前導學校便著手教學設計、教師培訓以及教材的採購；108課綱正式上路後，預計會有更多高國中小加入此行列，優化教育現場的資訊科技工具。

108課綱首度將課程分為「部定課程」及「校訂課程」兩大類型，「部定課程」指的是由國家統一規範、養成學生基本學力的學習科目，「校訂課程」允許學校自行安排符合學校教育願景的學習課程（國中小稱彈性學習課程，高中職則為校訂必修課程、選修課程、團體活動時間及彈性學習時間）。簡言之，108課綱讓各級學校能自主規劃全校性、全年級或班群學習活動，進而提升學生學習興趣、適性發展，並落實學校本位特色課程。

配合108課綱大幅提高學習歷程占整體升學評量的比重，各高中校訂課程與學校發展特色成為有助招生的重點項目，若能在此次改革當中把握機會，或能讓現階段明星高中排行重新洗牌，因此各高中積極投入新課程規劃。

另一方面，部分學校也投入社團活動的設計，尤其是科技教育相關之社團活動或夏令營隊，如：機器人、無人機、3D列印、AR、VR等，配合創新的教具與教育型態，近期也受到學生與家長歡迎。

近兩年前瞻基礎建設中央挹注大量的資源，帶動國內各級學校教育現場新一波的需求與採購動能，讓各學校數位基礎建設、班級資訊科技設備、STEM科技教育設備逐步到位，奠定未來發展的基礎。