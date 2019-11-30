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年終求職最好康 麗寶樂園再釋出千名職缺

2019-11-30 21:46經濟日報 記者宋健生／即時報導

因應12月25日麗寶OUTLET MALL二期試營運，以及即將完工的賽車主題飯店，需要大量零售、餐旅、服務等專業人才，麗寶樂園度假區與台中市勞工局合辦「麗寶樂園度假區聯合徵才嘉年華」，今(30)日在福容大飯店國際展覽中心舉行。

現場共有60多家業者齊聚，釋出1,000個職缺，面試者與同行者還能享樂園優惠，吸引大批民眾踴躍參加。

台中市勞工局長吳威志表示，市府積極推動觀工旅遊等無煙囪產業發展，今年特別與麗寶集團簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄(MOU)」，承諾提供1,500個就業機會，並優先錄用后里、外埔等區在地市民。

勞工局先前也於各大就業博覽會中設置麗寶專區，已成功媒合300多位求職者，職缺數量與履歷投遞人數持續增加中。

麗寶樂園度假區表示，麗寶OUTLET MALL二期將在今年底試營運，各項職缺誠徵優秀人才，例如品牌儲備幹部、銷售顧問、餐飲店長、服務人員、假日兼職等。

樂園方面也有職缺需求，例如騎乘服務員、營運設施工程師、營運機電工程師、餐飲課長、舞蹈演員；麗寶國際賽車場徵求賽道勤務專員、保修技師、營業專員，歡迎有興趣的民眾加入麗寶大家庭。

飯店事業體也擴大徵才，除了福容飯店麗寶樂園店之外，即將營運的「T11 HOTEL」及「T12 HOTEL」，更是全台唯一賽車場的景觀飯店。

開幕後，麗寶集團在中部旅宿市場將會是規模最大且最具特色的飯店連鎖品牌，需要大量具備餐旅經驗與服務熱誠的專業人才。

飯店釋出百名職缺，有房務經/副理、餐飲廳經/副理、客務主任、夜櫃主管以及相關儲備幹部等中階主管，還有訂房員、房務員、救生員、機電技術員、餐廳服務員、業務人員等基層人員。

麗寶集團於2006年接手月眉育樂世界，陸續在台中投資超過百億元，打造擁有水陸樂園、飯店、國際賽車場、OUTLET MALL、國道休息站、全台最大摩天輪等多元娛樂的麗寶樂園度假區。

目前已有千餘名員工，隨著12月25日試營運的OUTLET二期，與即將營運的賽車主題飯店陸續對外亮相，麗寶集團共計為台中創造3,000個工作機會，不但提供員工市區、火車站、公車站等地點交通接駁或住宿，還有豐富的員工福利與多項員工優惠，加上歡樂的工作職場氛圍，讓員工在度假區上班彷彿就像在度假。

麗寶樂園度假區與台中市勞工局合辦「麗寶樂園度假區聯合徵才嘉年華」，今日在福容大飯...
麗寶樂園度假區與台中市勞工局合辦「麗寶樂園度假區聯合徵才嘉年華」，今日在福容大飯店舉行，共有60多家業者釋出1,000個職缺。記者宋健生/攝影
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面試者與同行者還能享樂園優惠，吸引大批民眾踴躍參加。記者宋健生/攝影
面試者與同行者還能享樂園優惠，吸引大批民眾踴躍參加。記者宋健生/攝影
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麗寶樂園餐飲勞工局

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