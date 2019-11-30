貿協農特產品展售會 即飲珍奶驚艷外商

2019-11-30 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



由外貿協會、行政院農業委員會、經濟部國際貿易局共同辦理「農特產品展售會」，今（30）日在台中市草悟道登場。展售會上共計120家攤位，集合全台「農業奧斯卡」神農獎、百大青農、以及各地農會、產銷班、合作社、青小農所產的新鮮當季農產品及加工品，希望「國產、安全、新鮮」讓民眾看得見。

主辦單位外貿協會也特別邀請來自加拿大、新加坡、菲律賓、越南、中國及香港等11家國外買主及國內知名楓康超市母公司興農公司，來到草悟道參觀採購優質農產品。

農委會處長洪忠修、國際貿易局副局長李冠志、外貿協會秘書長葉明水及台中市農業局副局長蔡勇勝今均到場為活動揭開序幕。葉明水表示，外貿協會協助國內農產品推廣不遺餘力，從海外市場通路到國內的展會活動，未來也努力開闢新市場，幫助台灣農產品建置外銷平台。

展售會現場有120個展售攤位，超過四分之一是青農及小農，來自台中神岡農會的神農雞蛋，一大早即有排隊人潮採買放養雞蛋；雲林青農王貴仙堅持10年的友善農法花生及蒜頭，現磨花生醬及新鮮蒜頭吸引當地消費者持續購買；烏日青農聯誼會的蕃茄、青椒甚至販售到來不及貼上標籤；南投信義鄉現採新鮮葡萄不到中午即已完售，消費者以實際行動支持國產、安全、新鮮農產的熱情與認同，現場展售都感受到了。

而主辦單位外貿協會為促進蔬果及加工食品外銷，29日也在金典酒店辦理2019年農特產品展售會一對一洽談會，邀請來自加拿大、新加坡、菲律賓、越南、中國及香港等11家代表當地大型通路來台採購，與我38家廠商進行95場洽談，採購品以台灣蔬果及加工品為主。

許多買主讚揚台灣產品符合國際通路需求，其中加拿大7-11及Walmart的進口商泰和對國內開發的珍奶即飲相當驚豔；香港高盛公司將積極洽談進口青農的台灣奇異果；新加坡最大連鎖超市NTCU則鎖定台灣特色的醬料、拌麵。

據農委會11月發布的新聞指出，繼今年10月美國同意台灣番石榴輸銷美國、11月韓國同意台灣棗鮮果實輸銷韓國等好消息，我甘藍外銷新南向國家及稻米輸日等皆傳出外銷捷報，顯示我優質蔬果農產在國際市場努力多年，逐漸開花結果。