深情紫戀 張宜如創作‧典藏展 讓科技與藝術交流對話

2019-11-30 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



記憶體大廠旺宏電子（2337）企業關係室處長、旺宏教育基金會執行長張宜如舉辦首次個展。「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」除了展出她學習油畫近六年的個人創作成果外，張宜如更發揮創意，結合數位科技如IoT物聯網及AI等技術，讓科技與藝術交流對話，突破傳統畫框式的靜態觀展，讓畫作成為動態影像，並讓參觀者可以直接與畫作互動。

「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」今（30）日舉行開幕活動，包括新竹縣政府文化局局長田昭容、前新竹縣縣長邱鏡淳、國立交通大學副校長林一平、台積電文教基金會執行長許峻郎、中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真及多位科技界及藝文界人士等皆到場祝賀。

張宜如表示，選擇在今年舉辦個展，是因想送給自己人生重要里程碑一個值得紀念的禮物！「深情紫戀」的展覽主題，源自於她是浪漫的雙魚座，非常鍾愛紫色，因此創作的題材皆是以浪漫的紫色為底蘊，各種調性的紫，在花卉、人物、雲嵐及山光水影間揮灑演繹，詮譯她對於自然及人文的細膩情感。

這次展出的主題畫作「天上人間」，延續張宜如最喜歡的鳶尾花主題，鳶尾花的花語代表思念！張宜如於2016年在交大舉辦「以愛為名」公益藝文聯展時，就曾以鳶尾花畫作獻給天上的媽媽，這次則是以超現實的手法，將父親最愛的雲嵐及自己喜歡的大海一起融合在創作中，提供不一樣的立體空間表現。

而另一幅大型畫作「蝶舞」，則是描繪蛹化的蝴蝶飛舞於不同的時空環境，並融入在地風情象徵元素─新竹頭前溪豆腐岩及南寮漁港的景致。蝴蝶振翅翩翩，蝶舞四季、穿越海洋與山嶽，美麗而堅強，是對美好生命的讃歎！也是她對自己的期許！

「深情紫戀」創作展的亮點除了張宜如的油畫、禪繞畫、手工花藝等三十餘件精彩藝術創作外，因來自科技界，她也與交大副校長林一平合作，由他指導的博士班學生運用數位科技如IoT物聯網及AI等技術，將主題畫作「天上人間」利用光雕技術投影至展場牆面，不但畫作中的白雲會緩緩飄動，海面的波浪更會隨著參觀者的手勢引領方向流動；而數位畫框更是把張宜如畫作中各種層次的紫色解構成不同的數碼符號，當參觀者靠近說出畫展主題「深情紫戀」，畫框即會隨著感應到的音量，呈現不同的影像變化，以回應參觀者的款款深情。張宜如希望透過科技，讓參訪者可以與藝術直接對話互動，提供不一樣的看展體驗。

其他精彩作品還包括張宜如造訪南美秘魯馬丘比丘，對於這個神秘印加帝國所建造的天空之城留下深刻印象，於是決定自己把他畫下來，為自己的探險之旅留下紀錄；張宜如也以鳶尾花創作了系列作品，而她最愛的犬子小乖也都成了她此次的創作題材。

此外，張宜如於今年初開始接觸不淍花，她也以不淍花創作花藝並結合禪繞畫，這次她特別為展場設計了兩個打卡花框，讓參觀者可以與喜歡的畫作同框，留下浪漫美麗的記憶！而她也特別商請藝術界友人提供珍藏的名家作品如丁雄泉、陸國英等共同展出，提供參訪者近距離欣賞名家畫作的難得機會。。

張宜如更邀請家人共同參與，爸爸揮毫書法題字「深情紫戀」，而她的妹妹，前新竹縣文化局局長張宜真也「回娘家」為姐姐主持畫展開幕活動，並以三幅紫色畫作共襄盛舉展出。

「天上人間」畫作也是紀念張宜如天上的媽媽，畫展充滿對家人的愛。而張宜如的油畫指導老師藝術家許賓香也特地以近千種紫色創作「花團錦簇」，為學生助陣。

張宜如從媒體記者轉戰科技業，深刻了解美學養成及人文素養對於科技人的重要。她曾於2015年邀集喜好藝文的科技人士於科學園區舉辦首次科技人藝文聯展「竹科好藝文」；2016年於交大主辦「以愛為名」公益藝文聯展，並捐出畫作義賣，更將義賣所得捐助新竹偏鄉學校推展美學教育；2017年則參與縣府「繽紛春桐花吹雪」藝術創作展。

「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」自11月27日開始於新竹縣政府文化局美術館103-104展覽館展出至12月15日。張宜如表示，如果有人想珍藏她的畫作，她也會將賣出畫作的所得再用於公益，持續推廣美學教育。她並以自己辦個展的例子，鼓勵所有懷抱夢想的人，都能築夢踏實，努力實現。