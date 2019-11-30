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神車RAV4 寫下國內進口車單月銷售歷史新高

2019-11-30 13:15經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

和泰車（2207）代理的TOYOTA10月導入RAV4 2020年式新年度車款，受惠於新年度車款增加許多新配備，10月單一車款掛牌達到3,739台，再度創下RAV4進口以來單月銷售歷史新高，單一車款單月的銷售量已遙遙領先許多廠牌一個月的銷售量。

汽車達人表示，雖然國產車依舊是國內新車的銷售主力，和泰車代理的TOYOTA RAV4熱賣，也告訴大家，配備好、售價合理的進口車，已經形成另外一股勢力。而這也突顯國內的汽車工業面臨全新的考驗，汽車工業是經濟發展的火車頭工業之一，現行的國產生零件進口關稅恐將會阻礙國內汽車產業的發展。

國內車市十月進口車的銷售量讓人驚訝，在進口車各品牌銷售排名的部分，TOYOTA銷售量第一名，主要是今年導入RAV4進口車，這款車讓許多消費者讚譽有佳，原裝日本進口車款，但銷售價格是國產車的車價，3月引進以來銷售一路長紅。

消費者對於進口車的接受度增加，再加上各車廠為吸引消費者目光，都引進高CP值的熱門車款進國內銷售，使得國內汽車產業出現生存危機；日前車輛公會蔡文榮理事長為搶救國產車產業喊話， 期盼行政院會加速協商調降九項國內部分無產製車輛零組件關稅合理化案，才能助國內汽車製造業者降低生產成本，全面提升競爭力。

神車RAV4 推出後銷售寫下國內進口車銷的新傳奇。 圖／公司提供
神車RAV4 推出後銷售寫下國內進口車銷的新傳奇。 圖／公司提供
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和泰車代理的TOYOTA10月導入RAV4 2020年式新年度車款，10月單一車...
和泰車代理的TOYOTA10月導入RAV4 2020年式新年度車款，10月單一車款掛牌達到3739台，再度創下RAV4進口以來單月銷售歷史新高。圖／公司提供
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