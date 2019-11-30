神車RAV4 寫下國內進口車單月銷售歷史新高

2019-11-30 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



和泰車（2207）代理的TOYOTA10月導入RAV4 2020年式新年度車款，受惠於新年度車款增加許多新配備，10月單一車款掛牌達到3,739台，再度創下RAV4進口以來單月銷售歷史新高，單一車款單月的銷售量已遙遙領先許多廠牌一個月的銷售量。

汽車達人表示，雖然國產車依舊是國內新車的銷售主力，和泰車代理的TOYOTA RAV4熱賣，也告訴大家，配備好、售價合理的進口車，已經形成另外一股勢力。而這也突顯國內的汽車工業面臨全新的考驗，汽車工業是經濟發展的火車頭工業之一，現行的國產生零件進口關稅恐將會阻礙國內汽車產業的發展。

國內車市十月進口車的銷售量讓人驚訝，在進口車各品牌銷售排名的部分，TOYOTA銷售量第一名，主要是今年導入RAV4進口車，這款車讓許多消費者讚譽有佳，原裝日本進口車款，但銷售價格是國產車的車價，3月引進以來銷售一路長紅。