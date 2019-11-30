國際車廠 導入熱門車款搶市

2019-11-30 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



進口車當道到!國產車跟進口車價差愈來愈小，全球知名的車廠也開始導入熱門車款， Audi導入A6、A7及A8，VOLVO V60推出後在台銷售比預期好，更讓各車廠導入新車速度加快，Skoda Kodiaq的2020年式新車、New Jaguar XE在台啟動預售、KIA New Sportage全面升級，台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo。

隨著國內年輕人購車選擇愈來愈多樣化，進口車銷售不斷攀升，國際車廠紛紛導入車款搶攻進口車商機，旗下被暱稱為「棕熊」的第一款大型SUV Kodiaq在原廠的大力支持下，2019年得以大量提供台灣市場，緩解之前缺車的壓力，也因此，銷售量能一舉奪得進口七人座SUV冠軍，也是從1~10月唯一銷量突破千台的七人座SUV。

SUV Kodiaq的2020年式新車並將Blind Spot盲點偵測系統設計加以升級，至於原先位於車尾的Logo也改成最新的ŠKODA英文字母，讓這款SUV旗艦更受矚目。

台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo，並且將IQ.DRIVE(智能駕駛輔助系統)中的Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監測和全速域ACC主動式固定車距巡航系統，列為全車系標準配備，而beats車型不僅具備專屬內外觀設計，連同Style及Style R-Line車型標配beats環繞音響系統（300W輸出、重低音），提供消費者配備最齊全德藝五門掀背車。

隨著進口車銷售熱度再起，台灣奧迪今年8月一口氣發表AudiA6、A7與A8三款豪華房車，全面搶攻下半年車市。Audi A6全新第八代車型兼具動感運動化車身線條，搶攻國內商務級房車市場； Audi A7擁有豐富個性化與美型轎跑；Audi A8歷經四代經典蛻變，為四環品牌立下科技旗艦的全新產品格局。

另外，SUBARU台灣意美汽車於10月17日正式發表全新XV GT Edition正式上市，全車系同步推出5年或12萬公里原廠購車保固，全面搶攻國內車市的搶買進口車的商機。

「Two Car in One」是 VOLVO 打造旅行車的宗旨， The New Volvo V60 在台上市，導入 T4 Momentum、T5 R-Design 及 T6