國際車廠 導入熱門車款搶市

2019-11-30 經濟日報 記者 黃淑惠



進口車當道到!國產車跟進口車價差愈來愈小,全球知名的車廠也開始導入熱門車款, Audi導入A6、A7及A8,VOLVO V60推出後在台銷售比預期好,更讓各車廠導入新車速度加快,Skoda Kodiaq的2020年式新車、New Jaguar XE在台啟動預售、KIA New Sportage全面升級,台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo。

隨著國內年輕人購車選擇愈來愈多樣化,進口車銷售不斷攀升,國際車廠紛紛導入車款搶攻進口車商機,旗下被暱稱為「棕熊」的第一款大型SUV Kodiaq在原廠的大力支持下,2019年得以大量提供台灣市場,緩解之前缺車的壓力,也因此,銷售量能一舉奪得進口七人座SUV冠軍,也是從1~10月唯一銷量突破千台的七人座SUV。

SUV Kodiaq的2020年式新車並將Blind Spot盲點偵測系統設計加以升級,至於原先位於車尾的Logo也改成最新的ŠKODA英文字母,讓這款SUV旗艦更受矚目。

台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo,並且將IQ.DRIVE(智能駕駛輔助系統)中的Front Assist車前碰撞預警系統(含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監測和全速域ACC主動式固定車距巡航系統,列為全車系標準配備,而beats車型不僅具備專屬內外觀設計,連同Style及Style R-Line車型標配beats環繞音響系統(300W輸出、重低音),提供消費者配備最齊全德藝五門掀背車。

隨著進口車銷售熱度再起,台灣奧迪今年8月一口氣發表AudiA6、A7與A8三款豪華房車,全面搶攻下半年車市。Audi A6全新第八代車型兼具動感運動化車身線條,搶攻國內商務級房車市場; Audi A7擁有豐富個性化與美型轎跑;Audi A8歷經四代經典蛻變,為四環品牌立下科技旗艦的全新產品格局。

另外,SUBARU台灣意美汽車於10月17日正式發表全新XV GT Edition正式上市,全車系同步推出5年或12萬公里原廠購車保固,全面搶攻國內車市的搶買進口車的商機。

「Two Car in One」是 VOLVO 打造旅行車的宗旨, The New Volvo V60 在台上市,導入 T4 Momentum、T5 R-Design 及 T6