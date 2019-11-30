親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高以翔要回家了！傳將安眠金寶山 與鄧麗君當鄰居

國際車廠 導入熱門車款搶市

2019-11-30 11:34經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

進口車當道到!國產車跟進口車價差愈來愈小，全球知名的車廠也開始導入熱門車款， Audi導入A6、A7及A8，VOLVO V60推出後在台銷售比預期好，更讓各車廠導入新車速度加快，Skoda Kodiaq的2020年式新車、New Jaguar XE在台啟動預售、KIA New Sportage全面升級，台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo。

隨著國內年輕人購車選擇愈來愈多樣化，進口車銷售不斷攀升，國際車廠紛紛導入車款搶攻進口車商機，旗下被暱稱為「棕熊」的第一款大型SUV Kodiaq在原廠的大力支持下，2019年得以大量提供台灣市場，緩解之前缺車的壓力，也因此，銷售量能一舉奪得進口七人座SUV冠軍，也是從1~10月唯一銷量突破千台的七人座SUV。

SUV Kodiaq的2020年式新車並將Blind Spot盲點偵測系統設計加以升級，至於原先位於車尾的Logo也改成最新的ŠKODA英文字母，讓這款SUV旗艦更受矚目。

台灣福斯汽車正式引進最新2020年式The Polo，並且將IQ.DRIVE(智能駕駛輔助系統)中的Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監測和全速域ACC主動式固定車距巡航系統，列為全車系標準配備，而beats車型不僅具備專屬內外觀設計，連同Style及Style R-Line車型標配beats環繞音響系統（300W輸出、重低音），提供消費者配備最齊全德藝五門掀背車。

隨著進口車銷售熱度再起，台灣奧迪今年8月一口氣發表AudiA6、A7與A8三款豪華房車，全面搶攻下半年車市。Audi A6全新第八代車型兼具動感運動化車身線條，搶攻國內商務級房車市場； Audi A7擁有豐富個性化與美型轎跑；Audi A8歷經四代經典蛻變，為四環品牌立下科技旗艦的全新產品格局。

另外，SUBARU台灣意美汽車於10月17日正式發表全新XV GT Edition正式上市，全車系同步推出5年或12萬公里原廠購車保固，全面搶攻國內車市的搶買進口車的商機。

「Two Car in One」是 VOLVO 打造旅行車的宗旨， The New Volvo V60 在台上市，導入 T4 Momentum、T5 R-Design 及 T6

Inscription 三款車型編成。採用全新 SPA 模組化平台，車格放大，車高壓低，使車體更具運動感，2872mm 的越級軸距創造寬廣的車室空間，行李廂容積一舉進化為 529 公升，讓工作或是遊憩都能輕鬆滿足。

融合六十年旅行車風華 The New Volvo V60 耀眼登台。 圖／公司提...
融合六十年旅行車風華 The New Volvo V60 耀眼登台。 圖／公司提供
分享
2020年式Volkswagen The Polo全新到港 全車系標配IQ.DR...
2020年式Volkswagen The Polo全新到港 全車系標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統。 圖／公司提供
分享
Kodiaq 2020年式車尾標識改以SKODA英文字母取代原先的Logo。圖／...
Kodiaq 2020年式車尾標識改以SKODA英文字母取代原先的Logo。圖／公司提供
分享
全新Audi A8 豪華旗艦房車集結『設計、科技、舒適』三大優勢為層峰買家級距市...
全新Audi A8 豪華旗艦房車集結『設計、科技、舒適』三大優勢為層峰買家級距市場再添一股新流。 圖／公司提供
分享

進口車Audi車市

相關新聞

2020經濟關鍵字／賀鳴珩選「高」 糜以雍選「險」

2019-11-30 00:47

張國煒賣長榮股 後續關注兩大可能

2019-11-30 00:03

寒冬送暖 台灣高鐵邀民眾捐血傳愛

2019-11-29 18:20

台灣中油公司 獲2019企業永續獎7大獎

2019-11-29 14:52

新光鋼綠電再報捷 獲TCSA台灣企業永續獎

2019-11-29 14:52

電商搶耶誕、黑五商機

2019-11-29 14:52

華視勞資糾紛挨告 工會控「經營沒對策 裁員當政績」

2019-11-29 14:52

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 10:29

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

星宇航空將增資 張國煒賣長榮航股備銀彈

2019-11-29 19:42

臺大管理碩士學分班、碩士在職學位學程 招生說明會熱烈報名中

2019-11-28 17:15

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

星宇航空將增資 張國煒賣長榮航股備銀彈

2019-11-29 19:42

勞工還沒領退休金就過世...遺屬可在時效內請領

2019-11-29 20:02

台灣半導體大咖為什麼也「哈日」？台積電聯手東大、新唐買松下的背後佈局

2019-11-30 08:04

熱錢債轉股 外資最愛亞股報你知

2019-11-30 01:02

聯電 傳奪三星5G大單

2019-11-30 00:25

台電退休潮 補人招考700名

2019-11-29 14:52

別被雇主A了！特休假、補休假沒休完 新制規定要這樣做

2019-11-30 10:46

張國煒賣長榮股 增資星宇

2019-11-30 00:07

AirPods熱銷 燿華康控大補

2019-11-29 14:55

中火生煤量爭議 中市府秀公文打臉批環保署「開倒車」

2019-11-29 14:52

華碩創新 雙螢幕NB來了

2019-11-29 23:21

北富銀奈米投每月吸二千人 已成全台規模最大

2019-11-29 18:48

張國煒賣長榮股 後續關注兩大可能

2019-11-30 00:03

LINE純網銀 拚當「全民銀行」

2019-11-30 00:15

核3廠才大修完又出狀況 網友質疑：是否是螺絲鬆了

2019-11-29 17:46

年底到了 補休、特休假休不完怎辦？

2019-11-29 14:47

仁寶攜手浩鑫跨入長照市場 推動不老社區

2019-11-29 17:11

台積電擴大投資帶動就業 每天2.5萬承攬商進出

2019-11-29 18:41

英特爾CPU外包 三星意外受惠

2019-11-29 23:59

台北金融科技展 玉山銀2金融專利搶先體驗

2019-11-29 14:52

影╱吃過機器人牛肉麵嗎？台北金融科技展上秀一手

2019-11-29 15:14

全球人壽 蛻變在地化大咖

2019-11-30 01:31

撞超跑嚇歪 超額保險免驚

2019-11-29 14:57

QR Code掃碼不夠看 FinTech掃光源付款嘛ㄟ通

2019-11-29 16:23

香港反送中衝擊 一銀：明年香港分行恐衰退

2019-11-29 20:20

主計總處上修GDP成長預測

2019-11-30 00:15

主計總處估明年經濟成長率2.72％ 學者：略過於樂觀

2019-11-29 21:30

沈榮津：台商回台投資8024億 打造高階製造中心

2019-11-29 13:27

主計總處預測：今、明年經濟成長率均優於全球

2019-11-29 20:36

三商壽法說談增資與明年配股 對市場持保守態度

2019-11-29 18:01

5G等四大類產品線帶動 正崴看好2020年營運

2019-11-29 22:05

開放API第二階段望明年開放 客戶查詢帳戶資料更方便

2019-11-29 14:09

看好資金回流 一銀明年放款年增訂出8％高標

2019-11-29 22:26

蔡英文總統：政府要做金融產業的推手及助手

2019-11-29 13:54

全新光電搶搭5G應用熱 明年營運展望樂觀

2019-11-29 20:46

AR眼鏡、臉部辨識、未來ATM 金融科技展大秀黑科技

2019-11-29 19:54

用電大戶條款將上路 台達電攻儲能市場

2019-11-29 14:52

總統：衝刺經濟 設融資保證機制

2019-11-30 00:14

台商回流效應 一銀明年放款將躍增

2019-11-30 01:15

侯友宜：新北市2020年招商目標1,500億元

2019-11-29 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top