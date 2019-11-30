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高雄仁武產業園區招商 1字頭吸引置產客

2019-11-30 10:34經濟日報 記者游智文／即時報導

高雄仁武產業園區本月18日舉行招商，吸引上百家業者到場。房仲表示，仁武近市中心，房地價便宜，近年吸引大批自住民眾，人口快速成長，隨產業園區啟動，置產客也開始搶進，房市後勢可期。

台灣房屋仁武7+1工商店店長黃明智表示，仁武區合併前屬高雄縣，因緊鄰高市三民、左營、楠梓區，縣市合併後，購屋族發現仁武房地價便宜，大量至仁雄商圈、八德南路商圈置產，九年人口成長二成、達1.7萬人，幅度為全市之最，仁武也一躍而成港都房市交易熱區。

黃明智表示，早期仁武建地每坪僅1字頭十幾萬，目前仁雄路、八德南路周邊地價已上揚至25~30萬元，也讓區段房市交易從早期低總價透天厝，轉換成豪宅型透天，或是大樓產品。

以仁孝路、慈惠二街周邊新屋為例，近年多規劃30~40坪、大面寬電梯豪墅，總價在2,000~3,000萬元之間，大樓則以首購或首換為主，目前住家成交價則多在每坪14~17萬元，仍在1字頭。

黃明智表示，即便近年仁武地價上揚不少，但與周邊如三民區地價單坪動輒逾50萬元相比，價差仍大。

由於地價便宜，仁武、三民與左營屬共享生活圈，三民與左營區新屋來到2字頭，仁武還在1字頭房價，深受高雄首購族青睞。

除了首購族，黃明智指出，仁武區近來也湧入置產客，主要是區內多個重劃區開發完成人口亦已入住，加上寶雅、全聯與大型連鎖餐飲集團設點後，生活機能大幅改善，區段迅速發展，反應在房地價上更為明顯，讓置產客心動。

另外，美中貿易戰台商回流，工業地需求大增，仁武周邊，三民與左營區工業地價已來到35~40萬元，前鎮區也要28~30萬元，鳳山區則已站穩2字頭，仁武工業地目前仍在1字頭，吸引廠商進駐，人口增加，也讓置產客度看好仁武房市。

房仲業者表示，仁武產業園區是仁武房市未來一大利多，此一園區以發展精密製造、航太產業為主，本月招商吸引上百家業者到場，未來陸續交地建廠，可望帶進6,300個就業機會，進一步推升房市熱度。

仁武街景 圖／台灣房屋提供
仁武街景 圖／台灣房屋提供
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