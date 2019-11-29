星宇航空將增資 張國煒賣長榮航股備銀彈

2019-11-29 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



星宇航空創辦人暨董事長張國煒。 圖／星宇航空提供 分享 facebook 星宇航空將增資，張國煒賣長榮航股備銀彈。證交所今（29）日揭露，長榮航空（2618）大股東FALCON INVESTMENT SERVICES LTD.（簡稱FALCON）申報轉讓33,975張股票，市值約4.75億元。

經查證，FALCON即星宇航空董事長張國煒所掌握的投資公司。對此星宇方面回應，該公司年底將增資20億元，FALCON申讓長榮航股票，應是為此次增資案做準備。