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星宇航空將增資 張國煒賣長榮航股備銀彈

2019-11-29 19:42經濟日報 記者黃文奇／即時報導

星宇航空創辦人暨董事長張國煒。 圖／星宇航空提供
星宇航空創辦人暨董事長張國煒。 圖／星宇航空提供
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星宇航空將增資，張國煒賣長榮航股備銀彈。證交所今（29）日揭露，長榮航空（2618）大股東FALCON INVESTMENT SERVICES LTD.（簡稱FALCON）申報轉讓33,975張股票，市值約4.75億元。

經查證，FALCON即星宇航空董事長張國煒所掌握的投資公司。對此星宇方面回應，該公司年底將增資20億元，FALCON申讓長榮航股票，應是為此次增資案做準備。

長榮航空張國煒星宇航空

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