剛性買盤續回籠 11月住商機構交易量年增26.3%

2019-11-29 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



相較於10月房市交易量的亮眼表現，11月市場交易表現如何？據住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店成交業績，全台與上(10)月相比減少3.6%，較去年同期成長26.3%，六都在成交量上除台南均增與高雄均跌外，均略遜上月、卻優於同期。

其中台北市月減7.3%、年增31.9%；新北市月減1.3%、年增31.0%，桃園月減3.6%、年增47.6%，台中月減0.6%、年增17.4%，台南月增6.4%、年增43.4%，高雄月減13.9%、年減1.4%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，在剛性買盤持續回籠下，今年以來交易南部熱過北部，資金往低價區轉進態勢明顯，但不過受限於11月工作天數少，交易量微幅減少，但多數優於去年，顯見今年整體交易量應表現更為搶眼。

綜觀六都表現，年成長以桃園表現最佳，成長達47.6%，月表現以台南最旺，逆勢成長增加6.4%；值得注意的是，話題所在的高雄，卻出現均減的窘況。

徐佳馨分析，桃園多數為自用客戶轉進，讓交易表現持續維持熱度。今年以來受惠價格優勢，中南部表現都不俗，時至年底自用買盤轉進，加上選舉似乎影響有限也讓交易量水漲船高，台南受惠於低價與話題，交易表現強勢，高雄反而因為失去話題，成交有點蒼涼感。

面對南部逐漸加溫的態勢，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年不動產市場交易回溫加上資金回流，投資置產型買盤回歸，建議在區域議題熱度外，應注意機能及建設能否到位，以利掌握合理價格。