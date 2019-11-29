寒冬送暖 台灣高鐵邀民眾捐血傳愛

2019-11-29 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



天氣日漸轉涼，歲末年初是醫療院所血庫告急之際，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，以實際行動落實在地關懷，自11月1日於高鐵總公司（南港軟體園區）起跑，透過各站接力的方式，在沿線11個車站巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。今（29）日於高鐵台北站舉辦公益捐血活動，現場民眾紛紛挽起衣袖、捐出熱血，以實際行動響應這項極具意義的活動。

台灣高鐵公司為感謝捐血人的熱情參與，於高鐵台北站完成捐血的民眾，可獲得兼具質感與實用的「精美紀念品」乙個。活動一開始就有高鐵員工及許多旅客熱情響應，更有民眾看到新聞報導及網路活動資訊，專程前往熱血相挺。

這次活動從早上到傍晚統計共有154人參與，總計募集215袋熱血，突破了台北站去年舉辦捐血活動的紀錄，讓人來人往的車站增添滿滿愛心。參與捐血的陳小姐表示，「高鐵每年舉辦的捐血活動，不畏風雨都會前來參與，能夠將自己的心意幫助到需要幫助的人，也是在做好事，讓生命中增添美好時刻。」

今年活動，高鐵台北站也邀請台灣鐵路管理局、鐵路警察局台北分駐所、台北捷運公司、桃園捷運公司、微風百貨、地下街等機關單位長官及同仁一同共襄盛舉、熱血沸騰，響應捐血幫助更多有需要的人。