辣椒方舟、碩辣椒推《新千姬大亂鬥》上市 營運添動能

2019-11-29 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



辣椒（4946）旗下碩辣椒及辣椒方舟，今（29）日攜手推出和風萌系動作角色扮演（ARPG）手機遊戲《新千姬大亂鬥》，於台港澳安卓和iOS平台上市，包括辣椒方舟董事長鄧潤澤、辣椒執行長李亦華等高層，共同出席參與啟動儀式。鄧潤澤表示，《新千姬大亂鬥》是碩辣椒與辣椒方舟共同努力的成果，相信能再次掀起日本戰國熱潮，創下好成績。

辣椒指出，《新千姬大亂鬥》中最具特色的就是從武將培養、打造專屬隊伍到擬定作戰策略皆可自由安排，再搭配六人即時連線，跨服廝殺PVP系統在地圖中相互廝殺，不論是施展奧義技能或是在遊戲中滿場遊走找機會放槍，盟友與敵人間快速變動的刺激戰場，可以讓你充分享受最爽快的戰鬥快感。此外，也設計有討伐大型 BOSS「亙古魔物」三人組隊共鬥的神魔大戰。

鄧潤澤指出，這是碩辣椒團隊繼《真三國無雙‧斬》後開發的第二款遊戲，前兩周封測初期，次日留存率勉強高過40%，經過努力，慢慢進步到昨天接近60%，目標上市後次留達65%，首月下載數達20萬人。他也預告，下個月聖誕節、寒假大過年皆有大改版，推出新武將，另今年12月底在中國大陸推出，明年4月進軍日本。

「這是辣椒集團的未來！」鄧潤澤說，過去辣椒無論做端遊、頁遊、手遊，都是代理，現在碩辣椒開發、辣椒方舟負責營運，辣椒專注電腦端遊，「兩年內辣椒會是全方位的遊戲公司。」

《新千姬大亂鬥》為全球千萬下載手遊，是將日系2D卡牌手遊《千姬大亂鬥》全面3D化，並改為動作遊戲玩法，由日本Techne授權，碩辣椒專責開發，辣椒方舟則代理運營。活動也邀請LmiGirls啦啦隊籃籃擔任代言人，扮演遊戲角色「出雲阿國」，與阿樂等實況主進行六人PVP大亂鬥。