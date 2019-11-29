貿協攜手大韓貿易投資振興公社 深化台韓實質交流

2019-11-29 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ／即時報導



外貿協會 (TAITRA)與大韓貿易投資振興公社(KOTRA)第24屆聯席會議今天在首爾召開，由貿協董事長黃志芳率秘書長葉明水及一級主管與會，與KOTRA社長權坪五及主要業務部門進行交流。

雙方就新創、ICT產業持續深化合作，並針對政府採購商機及海外參展等作法進行意見交流；未來雙方駐外單位也將在東南亞市場持續擴大合作。

此外，為協助台灣新創在亞洲展現更大能量，貿協同期舉辦「台韓新創交流媒合會」，自24家新創團隊中評選8家團隊前進首爾，分別來自AI、智慧城市、AR/VR、Fintech、IC解決方案五大領域，透過與投資人及企業接觸交流，開發台韓合作機會。

黃志芳表示，世界貿易組織(WTO)指出受中美貿易戰等世界政經局勢影響，本年度全球貿易量成長率下調至僅1.2%，是2009年金融危機以來最低，此刻台韓攜手的重要性更顯重要。

權坪五亦提及日韓貿易糾紛，使韓國有更多機會轉而向臺灣進口，台韓未來將有更多的合作機會。