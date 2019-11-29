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貿協攜手大韓貿易投資振興公社 深化台韓實質交流 

2019-11-29 17:39聯合報 記者鄒秀明／即時報導

外貿協會 (TAITRA)與大韓貿易投資振興公社(KOTRA)第24屆聯席會議今天在首爾召開，由貿協董事長黃志芳率秘書長葉明水及一級主管與會，與KOTRA社長權坪五及主要業務部門進行交流。

雙方就新創、ICT產業持續深化合作，並針對政府採購商機及海外參展等作法進行意見交流；未來雙方駐外單位也將在東南亞市場持續擴大合作。

此外，為協助台灣新創在亞洲展現更大能量，貿協同期舉辦「台韓新創交流媒合會」，自24家新創團隊中評選8家團隊前進首爾，分別來自AI、智慧城市、AR/VR、Fintech、IC解決方案五大領域，透過與投資人及企業接觸交流，開發台韓合作機會。

黃志芳表示，世界貿易組織(WTO)指出受中美貿易戰等世界政經局勢影響，本年度全球貿易量成長率下調至僅1.2%，是2009年金融危機以來最低，此刻台韓攜手的重要性更顯重要。

權坪五亦提及日韓貿易糾紛，使韓國有更多機會轉而向臺灣進口，台韓未來將有更多的合作機會。

另一方面，因應第四次工業革命，智慧城市為未來各國積極發展的領域，韓國政府亦將此視為重要發展項目之一；而台灣各縣市政府亦積極投入建置智慧城市實驗場域，包括交通改善、能源管理及災害防護等，雙方期盼未來在此議題上，透過相關展會前後期間，推行更多合作方案。

第24屆TAITRA-KOTRA聯席會議108年11月29日於首爾登場。貿協提供
第24屆TAITRA-KOTRA聯席會議108年11月29日於首爾登場。貿協提供
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外貿協會董事長黃志芳主持首次辦理的Taiwan Startup Demo Day...
外貿協會董事長黃志芳主持首次辦理的Taiwan Startup Demo Day。貿協提供
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智慧城市首爾韓國

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