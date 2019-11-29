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碩辣椒攜北京暢遊 《真‧三國無雙 斬》2020年搶攻中國

2019-11-29 14:52經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

碩辣椒（6736）事業版圖拓展再下一城！今（29）日宣布與北京暢遊攜手合作，簽訂《真‧三國無雙 斬》中國代理營運權，正式進軍中國遊戲市場，預計於2020年盛大上市。

《真‧三國無雙 斬》在全球上線後曾創下非常優異的成績，韓國上市前兩周皆維持在暢銷排行榜前十名，台灣上市第一個月更是攻佔App Store暢銷排行榜前三名、Google Play前五名。

挾帶著這樣的好成績，《真‧三國無雙 斬》2018年9月於日本上市後，不但奪下App Store、Google Play雙平台下載冠軍，一周內更擠進雙平台營收排行榜前十名。碩辣椒相信，2020年在中國推出後，可望延續三國熱潮，全面席捲中國遊戲市場，帶給玩家最熱血、最極致的無雙打擊快感。

《真‧三國無雙 斬》由日本光榮特庫摩授權碩辣椒製作，在手機上完美繼承正宗無雙動作帶來的打擊快感，享受一騎當千、萬夫莫敵的史詩級遊戲畫面。《真‧三國無雙 斬》不但收錄上百名三國傳說級武將，還打造專屬動作與武器，完美還原三國志經典戰役，媲美電影般場景畫面帶給玩家深刻的感動。

同時，PVP即時亂鬥系統與挑戰各區的征戰天下模式，讓所有玩家可以展開一場又一場精彩刺激的戰鬥！不但如此，更擁有豐富地遊戲模式，包含驚心動魄的奪寶戰與礦場爭奪戰，相信能夠帶給玩家無盡的遊戲樂趣。

碩辣椒董事長鄧潤澤表示，碩辣椒一直致力於遊戲產品的創新研發，今年8月正式登錄興櫃，接著又能夠與遊戲大廠北京暢遊攜手合作，將《真‧三國無雙 斬》推進至中國，這樣的好成績，除了感謝遊戲夥伴的支持之外，同時也表示碩辣椒近年來的努力受到肯定，相信未來在與暢遊的攜手合作下，能夠再創《真‧三國無雙 斬》的遊戲巔峰。

搜狐暢遊副總裁李野表示，碩辣椒在遊戲研發的領域一直擁有相當亮眼的表現，同時具有非常豐富的國際團隊合作推廣經驗，特別是《真‧三國無雙 斬》過去在台灣、日本、韓國與全球的營運經驗，都可以作為未來中國推廣營運的參考。暢遊非常開心能夠與碩辣椒合作，攜手搶攻中國市場，相信有碩辣椒全力後援支持，《真‧三國無雙 斬》在中國推出後能繳出漂亮成績單。

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