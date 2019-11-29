行銷台中市國旅 業者30日於台北火車站大廳異地行銷

2019-11-29 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



響應交通部觀光局推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，強化大台中區域整體旅遊的深度與廣度，台中市觀光產業業者連手再出擊，明（30）日在台中市旅館商業同業公會鄭生昌理事長號召下，整合帶領台中市糕餅同業公會、台中市好禮協會、樂活旅宿聯盟、台中市民宿協會、台中產業故事館發展協會等觀光上、下遊產業，前往台北火車站一樓大廳進行異地行銷，展現台中市跨域、跨產業合作，推出一連串豐富的優惠活動，展現多元化的大台中觀光特色。

行銷活動邀請台中市的薩克斯風表演團體在會場進行表演，展現薩克斯風名列全球三大產地樂音風情，在2018台中花博會最受歡迎的公仔－歐米馬也將現身，邀請遊客2020年再度蒞臨后里，觀賞2020台灣燈會；同時在活動現場安排免費DIY教學活動，提供給參與民眾報名參加，展示行銷現場也推出參觀集章送限量紀念品，鼓勵參觀民眾多多了解台中市的旅遊景點及觀光特色，在舞台上也由主持人進行台中市觀光景點的有獎問答，答對者均獲得精美的旅遊獎品。

理事長鄭生昌表示，台中市觀光旅遊資源十分豐富，而台中市觀光產業一直是推動中台灣觀光旅遊的領頭羊，觀光產業的業者也是十分團結，台中特有且獨特的商圈魅力和人文藝術氣息特色，近年來已延伸成為跨或的觀光產業鏈，旅館同業公會以「Relax台中˙精彩無限」為主題，整合台中市觀光業者團結一致，共同到高雄大魯閣草衙道商圈及台北火車站大廳行銷打拼，希望創造台中觀光產業生機，協助台中市觀光產業拓展行銷通路，以達到集客、鼓勵住宿及提升台中市的消費為目的。

鄭生昌說，秋冬時節最適合來台中市旅遊，可充分感受台中市政推出許多精彩活動的聽覺與視覺饗宴，此次的北高場次行銷是為凸顯中台灣深度旅遊的競爭優勢，並強化台中國際觀光整合實力，這次的行銷活動並非只到12月31日止，會再延伸至2020年台灣燈會在台中的活動期間。

12月21日2020台灣燈會將於文心森林公園副燈區盛大開燈，希望遊客能利用耶誕節、元旦、農曆春節及元宵節等假期，安排到臺中市賞花、提燈過節，提供遊客旅遊時多元的配套選擇，利用各項好康優惠，相揪出遊臺中趣!希望這波的行銷活動能帶動20%以上的住房率，有效刺激國內的淡季國旅市場，創造直接及間接觀光效益。